DJ PTA-News: Gurktaler AG: Veröffentlichung der Unternehmenszahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Gurktaler AG: Veröffentlichung der Unternehmenszahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025

Wien (pta000/24.06.2025/13:00 UTC+2)

Für das Geschäftsjahr 2024/25 wird ein Betriebsergebnis (EBIT) von TEUR -472 ausgewiesen (Vorjahr: TEUR -688). Das verbesserte Ergebnis ist im Wesentlichen in Umsatzsteigerungen, Einsparungen bei der Werbung und den Sachkosten, insbesondere durch die reduzierte Komplexität nach der Verschmelzung sowie einer niedrigeren Abschreibung auf Markenrechte begründet. Dem stehen höhere Ausgaben für den Warenverbrauch und inflationsbedingte Personalkosten sowie Markenaktivierungsmaßnahmen gegenüber. Das EBITDA konnte mit TEUR -239 nahezu konstant gegenüber dem Vorjahr (TEUR -216) gehalten werden.

Die Erträge aus Anteilen verbundener Unternehmen umfasst die Erträge der Beteiligung in Ungarn mit TEUR 1.700 (Vorjahr: TEUR 1.650). Die Erträge aus Beteiligungen an der Underberg GmbH & Co KG mit Sitz in Rheinberg, Deutschland, liegen bei TEUR 267 (Vorjahr: TEUR 152).

Der Saldo aus Zinsaufwand und Zinserträgen liegt bei TEUR 117 (Vorjahr: TEUR 94). An Ertragsteuern wurden im Geschäftsjahr 2024/25 TEUR -350 (Vorjahr: TEUR 408) verbucht.

Daraus resultiert ein Ergebnis je Aktie in Höhe von EUR 1,08 (Vorjahr: EUR 1,40).

Der Bilanzgewinn beläuft sich auf TEUR 2.273 wovon unter Abzug der latenten Steuern in Höhe von TEUR 370 noch TEUR 1.903 zur Ausschüttung zur Verfügung stehen.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung am 18. September 2025 eine Dividende in Höhe von EUR 0,90 je bezugsberechtigter Aktie (Stamm- und Vorzugsaktie) nach je EUR 1,30 im Vorjahr vorschlagen. Die Ausschüttungsquote des auszuschüttenden Gewinns beträgt 74% (VJ: 93%).

Wien, 24. Juni 2025

Der Vorstand

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Gurktaler AG Heiligenstädter Straße 43 1190 Wien Österreich Ansprechpartner: Brigitte Dudli Tel.: +43 1 368 22 59 300 E-Mail: brigitte.dudli@gurktaler.at Website: gruppe.gurktaler.at ISIN(s): AT0000A0Z9G3 (Aktie) AT0000A0Z9H1 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1750762800536 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2025 07:00 ET (11:00 GMT)