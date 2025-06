Das Gesamtnettovermögen der Österreicher ist im Vorjahr gesunken. Im Gegensatz dazu lief es weltweit mit 4 Prozent Vermögenszuwachs rund. Während sich die Finanzvermögen im Vorjahr laut BCG nur leicht um 0,3 Prozent verringerten, verloren Sachwerte im Schnitt um 5,2 Prozent an Wert. Laut BCG belasten die in Österreich anhaltend höheren Zinsen nach wie vor die Wertentwicklung am Immobilienmarkt, der bei den Veranlagungen in der Alpenrepublik traditionell sehr wichtig ist. Schließlich sind hierzulande rund zwei Drittel der Vermögen oder 1,7 Billionen US-Dollar in Sachwerte inv"])self.__next_f.push([1,"estiert. ...

