Die 12. Ausgabe der World Games wird im August dieses Jahres in Chengdu, China, eröffnet. Damit richtet Westchina nach den erfolgreichen FISU World University Games erneut ein bedeutendes internationales Multisport-Event aus.Als renommiertes Ereignis für Sportarten und Disziplinen, die nicht Teil der Olympischen Spiele sind, zieht The World Games weltweite Aufmerksamkeit von Sportfans auf sich. Im neu veröffentlichten animierten Promo-Video vom 23. Juni tritt die weltweit beliebte Figur Nezha gemeinsam mit den offiziellen Maskottchen Shu Bao und Jin Zai auf. Mit feurigem Rap und energiegeladenem Tanz bringen sie die Leinwand zum Leuchten und vermitteln eine Botschaft voller Leidenschaft und Vitalität. Dabei geben sie einen Einblick in das reiche kulturelle Erbe Chengdus, den Innovationsgeist der Stadt sowie die Vielfalt und Spannung der Spiele.Das heutige Chengdu ist nicht nur für seine gastfreundliche Atmosphäre und hohe Lebensqualität bekannt, sondern auch ein lebendiges Zentrum für Innovation und Fortschritt. Offen, inklusiv und ideal zum Leben und Arbeiten - Chengdu lädt Sie ein, die Stadt zu entdecken, neue Chancen zu ergreifen und die World Games 2025 hautnah zu erleben.