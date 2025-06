The Bloom Brand, ein renommierter Marktführer für Cannabis-Vaporizer in den USA, feiert sein internationales Debüt in Großbritannien und schließt dazu eine exklusive Partnerschaft mit New Garden Pharma, einem führenden EU-GMP-konformen Cannabisunternehmen in Europa. Im ersten Quartal 2026 werden beide Unternehmen gemeinsam die preisgekrönten Vape-Kollektionen "Classic" und "Live" von Bloom in Großbritannien auf den Markt bringen.

Mit diesem Schritt expandiert Bloom erstmals auf den internationalen Markt und setzt seine globale Wachstumsstrategie fort, die bis 2026 und darüber hinaus die Erschließung weiterer EU-Märkte vorsieht. Britische Patienten werden Zugang zu den hochwertigen Formulierungen und proprietären Hardwaresystemen von Bloom erhalten.

Über ein Jahrzehnt lang hat Bloom seinen Ruf durch die Bereitstellung terpenreicher, geschmacksintensiver Sorten in Verbindung mit verlässlichen Technologien aufgebaut. Die Marke konnte sich bereits in wichtigen US-Märkten wie Kalifornien, Illinois, Florida, Michigan, Missouri, New Jersey, New Mexico, New York und Virginia etablieren.

"Die Expansion nach Großbritannien ist ein Meilenstein auf unserem Weg, das weltweite Cannabis-Erlebnis neu zu gestalten", berichtet Ovidiu (David) Chiorpec, Director of Business Development bei Bloom. "Wir haben mehr als ein Jahrzehnt in den Aufbau einer Marke investiert, der Patienten in den USA vertrauen, und freuen uns darauf, den Verbrauchern in Großbritannien ein neues Maß an Exzellenz und Raffinesse im Vape-Segment zu bieten."

New Garden Pharma, die medizinische Tochtergesellschaft der New Garden Group, ist ein namhafter Hersteller von Cannabisprodukten in Europa, der ein einzigartiges Lieferkettenmodell mit nachweislicher Erfahrung in den Bereichen regulatorischer Compliance und Marktexpansion verbindet. Mit einer flächendeckenden Infrastruktur auf dem gesamten Kontinent wird das Unternehmen den Markteintritt von Bloom in Großbritannien anführen und einen konformen, effizienten und skalierbaren Start über alle Kanäle hinweg sicherstellen.

"Wir freuen uns sehr, Bloom auf dem britischen Markt begrüßen zu dürfen", so Alexey Brylev, CEO der New Garden Group. "Als etablierter Anbieter auf den europäischen Märkten für medizinisches Cannabis bringen wir die EU-GMP-Konformität in der Herstellung, regionale Kenntnisse und regulatorisches Know-how mit Faktoren, die für den Erfolg globaler Marken entscheidend sind. Diese Partnerschaft ist Ausdruck unseres übergeordneten Ziels, europäischen Patienten erstklassige Produkte anzubieten und die Standards für Qualität, Sicherheit und Innovation auf dem gesamten Kontinent zu erhöhen."

