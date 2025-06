Encavis kauft zwei Windparks von der Energiequelle GmbH. Die Windparks liegen in Zeven (Niedersachsen) und Raßlitz (Sachsen). Die Anlage in Zeven läuft bereits, in Raßlitz steht der Netzanschluss kurz bevor. Finanzielle Details werden nicht mitgeteilt. In Zeven werden jährlich rund 139 GWh Strom erzeugt, in Raßlitz sollen es 36 GWh sein. ...

