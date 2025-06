Hamburg (ots) -Lächelnde Buchstaben für Gesundheit, Zusammenhalt und Positivität: Mit der Social Media Kampagne "Schenke ein gesundes Lächeln pro Tag" startet die DAK-Gesundheit eine neue Marketing-Initiative. Dafür wurde eine spezielle Schriftart aus Buchstaben - den sogenannten Smiling Letters - neu entwickelt. Ab sofort werden in dieser Schrift gestaltete Botschaften täglich auf dem DAK-Instagram Account erscheinen. Denn das Lachen die Gesundheit fördert und präventiv wirkt, belegen wissenschaftliche Untersuchungen. Glückliche Menschen haben beispielsweise eine bessere Immunabwehr und natürlich wirkt sich ein Lächeln auch positiv auf die Psyche aus. Unterstützt wird die Kampagne von den Kommunikations- und Designagenturen Philipp und Keuntje und Ligalux, die gemeinsam die Schriftart entwickelt haben. Sie ist inspiriert vom Lächeln und basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass bereits eine entsprechende Schriftart Positivität hervorrufen kann. Diese neue Kampagne unterstützt die bereits langjährig laufende DAK-Initiative "Für ein gesundes Miteinander".Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit empfindet die Mehrheit der Deutschen das soziale Miteinander als "eher schlecht" oder "sehr schlecht". Mehr als Dreiviertel der Befragten nehmen einen raueren Umgang vor allem im öffentlichen Raum und online wahr. Gleichzeitig glaubt die Mehrheit jedoch, dass sich ein besseres soziales Miteinander positiv auf die Gesundheit auswirkt. "Die DAK-Gesundheit steht mit der 'Initiative für ein gesundes Miteinander' bereits seit fünf Jahren für einen ganzheitlichen Gesundheitsbegriff und betont, dass Gesundheit auch eine gesellschaftliche Komponente hat. Mit der neuen Kampagne verstärken wir diese Botschaft. Ein Lächeln, auch in schwierigen Zeiten, kann so wertvoll sein," so Falk Oelschläger, Leiter Strategisches Marketing der DAK-Gesundheit."Ein Lächeln hat ein großes Potential und wirkt sich positiv auf unsere Gesundheit aus. Ein eindrückliches Beispiel dafür: Beim Lächeln oder Lachen setzen wir etwa 135 Muskeln in Bewegung und 20 Sekunden Lachen entsprechen einem Kalorienverbrauch von drei Minuten Joggen," erklärt Falk Oelschläger. "Mit unserer neuen Social Media Kampagne möchten wir daran anknüpfen und die Wichtigkeit von glücklichen Momenten für die Gesundheit eines jeden Einzelnen betonen, auch in anspruchsvollen Zeiten."Die Kommunikations- und Designagenturen Philipp und Keuntje sowie Ligalux unterstützen die Kampagne und solidarisieren sich mit der Initiative. Gemeinsam haben sie die Schrift "DAK Smiling Letters" entwickelt. Sie ist vom menschlichen Lächeln abgeleitet und basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die lächelnden Buchstabenformen sprechen die Spiegelneuronen im Gehirn an, die das Lächeln unterbewusst nachahmen und so positive Gefühle erzeugen können.Ab sofort startet die DAK-Gesundheit auf ihrem Instagram-Profil eine Reihe motivierender Beiträge, die mit den 'DAK Smiling Letters' gestaltet sind. In den kommenden zwei Wochen erscheint zum Kampagnenstart jeden Tag eine positive Botschaft, die zum Lächeln einlädt und geteilt werden darf. In der zweiten Phase ab Anfang Juli steht die Schrift auf der Microsite www.daksmilingletters.de allen Interessenten kostenlos zur Verfügung. Diese können dort eigene, positive Botschaften gestalten und verschicken - ob privat, als Unternehmen oder Verein. Die DAK-Gesundheit ruft ausdrücklich dazu auf, mitzumachen und gemeinsam ein Zeichen für ein gesünderes Miteinander zu setzen.Weitere Infos sowie die Schriftart zum Download gibt es auf www.daksmilingletters.de.Pressekontakt:DAK-GesundheitPressestelleTelefon: 040/2364855 9411Mail: presse@dak.deOriginal-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50313/6062055