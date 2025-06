© Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpa

Analyst Reitzes von Melius hebt AMD auf "Kaufen" und sieht einen historischen Bullenlauf, getrieben durch GPUs für KI-Inferencing!Die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) könnten vor einem neuen Höhenflug stehen: Das Researchhaus Melius hat den US-Chiphersteller auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von zuvor 110 auf 175 US-Dollar angehoben - ein Aufschlag von 65 US-Dollar, was einem Kurspotenzial von 36,5 Prozent entspricht. "Viele Dinge haben sich seit Jahresbeginn deutlich verbessert", erklärte Melius-Analyst Ben Reitzes in einer Mitteilung an Investoren. Trotz der bereits deutlichen Kursgewinne in den vergangenen Wochen sei "noch viel Luft nach oben", so Reitzes weiter. Die Aktie …