München (ots) -Komplett digital, komplett zweisprachig: "LMU Forschung und Innovation" bietet einen zeitgemäßen Blick auf Spitzenforschung.Für die Forschungsberichterstattung an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) beginnt eine neue digitale Ära: Die erste Ausgabe des neuen Magazins "LMU Forschung und Innovation" ist jetzt online. Nicht zuletzt um den veränderten Lesegewohnheiten Rechnung zu tragen, ist es vollständig im digitalen Kosmos verortet, alle Ausgaben erscheinen auf Deutsch und Englisch.Ein Magazin - ein Schwerpunkt"LMU Forschung und Innovation" berichtet zweimal im Jahr über exzellente Wissenschaftsthemen an der LMU mit dem Ziel, eine breite Öffentlichkeit fundiert zu informieren. Verschiedene, neu gestaltete redaktionelle Formate - Berichte, Kolumnen, Porträts, Interviews und Bilderstrecken - zeigen die Vielfalt der Forschung an der LMU und stellen hochkarätige internationale Forscherinnen und Forscher vor.Markenzeichen des Magazins ist das Schwerpunktthema. Jede Ausgabe von "LMU Forschung und Innovation" befasst sich mit einem Thema, das aus verschiedenen Perspektiven der Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften durchleuchtet wird. Dieser interdisziplinäre Ansatz spiegelt den Geist der LMU wider und bietet einen umfassenden Blick auf aktuelle Wissenschaftsthemen. In der ersten Ausgabe des neuen Magazins dreht sich alles um das Thema "Hitze" - vom Klimawandel in den Städten über hitzige Debatten in der Gesellschaft bis hin zu den Magmakammern auf Island.Zur aktuellen Ausgabe von "LMU Forschung und Innovation" (https://www.lmu.de/forschungsmagazin)Keine Magazin-Ausgabe mehr verpassen? Melden Sie sich hier einmalig für unseren Magazin-Alert an (https://www.lmu.de/de/die-lmu/forschungsmagazin-e-alert.html)