Schweinfurt (ots) -- Auf rund 40.000 Quadratmetern erleben die Berufseinsteigerinnen und -einsteiger der Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl ihren Arbeitgeber auf eine weitere, ganz besondere Weise kennen- Alois Kobler, CEO von XXXLutz Deutschland: "So außergewöhnlich wie eine Berufsausbildung bei uns ist, so außergewöhnlich ist auch unser Rookie-Festival"- Die 15. Auflage des "Rookie Festivals" fördert Teamgeist, steigert den Zusammenhalt, weckt weitere Motivation und hinterlässt einen Tag voller Erinnerungen- XXXLutz spendet 5.000 Euro an die Schweinfurter KindertafelReichlich Action, eine Riesenportion Spaß, herausfordernde Challenges, dazu ausgiebig Zeit zum Netzwerken mit Azubis aus ganz Deutschland und obendrauf auch gemeinsam etwas für die gute Sache tun: Mit seinem "Rookie Festival" setzen die XXXLutz Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl ein dickes Ausrufezeichen, wenn es darum geht, junge Berufseinsteigerinnen und -einsteiger abseits des Berufsalltags zu fördern und unterstreicht damit einmal mehr seine Ausnahmestellung in der Branche. Bereits zum 15. Mal hat die XXXLutz Unternehmensgruppe rund 800 Auszubildende gemeinsam mit ihren Führungskräften aus ganz Deutschland zum großen "Rookie Festival" eingeladen und dafür einen sechsstelligen Betrag investiert. Wie schon im Vorjahr war das Naherholungsgebiet am Baggersee im mainfränkischen Schweinfurt zentraler Treffpunkt für die seit einem knappen Jahr bei XXXLutz in Ausbildung befindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf einer Eventfläche von rund 40.000 Quadratmetern einen actiongeladenen Tag erleben durften.CEO Alois Kobler gibt den StartschussXXXLutz weiß um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Garanten für den nachhaltigen Erfolg des familiengeführten Unternehmens sind. "So außergewöhnlich wie eine Berufsausbildung bei uns ist, so außergewöhnlich ist auch unser Rookie-Festival, das ihr heute alle in vollen Zügen genießen sollt", sagte Alois Kobler, CEO von XXXLutz Deutschland, bei seiner Eröffnungsrede auf der schwimmenden Bühne, die wenig später ein DJ enterte und mit angesagten Beats für beste Laune sorgte.Die hatten auch Peter Kruse, Stefan Labus und Rainer Zink von der Schweinfurter Kindertafel e. V., für die XXXLutz eine Spende in Höhe von 5.000 Euro parat hatte, um auch den Festival-Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufzuzeigen, dass es heute eben keine Selbstverständlichkeit ist, in sozial geordneten und finanziell soliden Verhältnissen aufzuwachsen und zu leben: "Wir bedanken uns herzlich bei XXXLutz für die großzügige Spende. Damit können wir viele Kinder einen Monat lang mit einem gesunden Frühstück versorgen - mit belegten Broten, frischer Rohkost und Getränken. Diese Unterstützung bedeutet für viele Kinder einen besseren Start in den Tag. Wir freuen uns sehr über die Hilfe und die damit verbundene Wertschätzung unserer Arbeit." Den Startschuss in den Tag gab beim "Rookie Festival" auch Schweinfurts zweite Bürgermeisterin Sorya Lippert: "Ich freue mich riesig, dass Ihr heute wieder hier bei uns in Schweinfurt seid. Ihr werdet sehen, dass Teamgeist tragen kann - nutzt diesen Tag, um Kontakte zu knüpfen und gemeinsam etwas zu erleben, was euch auch im Beruf weiterhilft."Die besondere Art der Talentförderung von XXXLutzAngelehnt aus dem im US-Profisport geborenen Begriff der "Rookies", die als Talente entdeckt werden und ihr erstes Jahr als Profi angehen, ist aus dem ursprünglich als "Azubi Start Event" geborenen Auftakt nun das "Rookie Festival by XXXLutz" geworden. "Ihr habt uns jetzt über mehrere Monate kennengelernt und wisst, dass euch XXXLutz unter besten Rahmenbedingungen auf eurem persönlichen Weg zum Profi individuell begleiten wird", rief Alois Kobler den als Ausdruck der Vielfalt farbenfroh gekleideten Berufseinsteigerinnen und -einsteigern zu: "Wir wachsen weiter und eure Chancen, bei uns Karriere zu machen, könnten besser nicht sein. Unser enormer Wachstumskurs ist eure Chance! Wir wachsen mit Bedacht, aber wir sind bereit, schnell zu agieren. Wir waren der erste große Möbelhändler Deutschlands mit einem eigenen Online-Shop, das war vor über zehn Jahren - heute haben wir die perfekte Verzahnung zwischen Onlinehandel und unsern Möbelhäusern in der Fläche geschafft. Wir sind für unsere Kunden überall da. Und wir als Arbeitgeber für Euch, der allen eine besondere und möglichst individuelle Ausbildung garantiert!"Rund 20 unterschiedliche Berufsausbildungen bei XXXLutzXXXLutz bildet aktuell in rund 20 Berufsbildern aus, dazu gibt es unterschiedliche duale Studiengänge sowie individuelle Karriereprogramme wie "Fit4Future" für angehende Führungskräfte, die bereits vom ersten Tag an maßgeschneidert auf ihre künftige Rolle vorbereitet werden. Darüber hinaus bieten die insgesamt sechs eigenen Schulungsakademien und Kompetenzzentren für Montage, Handelsfachwirte und Küchen-Experten von Morgen perfekte Rahmenbedingungen. Die "Rookies" stammen aus mehr als 40 Nationen, der Frauenanteil liegt bei stolzen 48 Prozent. "Wir entwickeln uns inhaltlich konsequent und stringent weiter, agieren in der Personalentwicklung mit hohem Tempo und werden so als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen - nicht nur, aber auch wegen Teamevents wie diesem heute", betonten die Haupt-Organisatoren Olivia Illig (Teamleitung Personalentwicklung) und Tobias Barthel (Leitung Aus- und Weiterbildung): "Auch wenn es Euch heute vielleicht nicht wirklich so vorkommt, weil wir alle zusammen ganz viel Spaß haben, so sorgen die Challenges, das Networking und die Interaktion mit Azubis aus anderen Filialen und Bereichen die beruflich und persönliche Entwicklung jedes Einzelnen!"Teamwork, Entwicklung, Zielorientierung, Verantwortung: Diese Eckpfeiler der bei XXXLutz Tag für Tag gelebten Unternehmenswerte prägten auch jetzt das "Rookie Festival" - so wurde in dem Naherholungsgebiet rund um und den Baggersee eine riesige Teambuilding-Fläche geschaffen: Gemeinsam spielerisch zum Erfolg kommen, das war das Ziel an allen Stationen - zu Lande und erstmals auch zu Wasser: Action beim Beach-Volleyball und Fußballdart, Zusammenspiel im großen Lebend-Kicker oder beim Seilziehen, Balance im Kletterpark Taktik und Tempo bei der Treetboot-Challenge, aber auch volle Konzentration beim XXXL-Jenga oder höchste Konzentration auf der Route durch den Hochseilgarten. Auch digital weiß das Rookie Festival zu überzeugen. Mit einem eigenen "Actionbound" können die jungen Berufseinsteiger gemeinsam mit ihrem Team und einer App Challenges und Rätsel lösen und am Ende noch einen Teamgewinn mit nach Hause nehmen.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 50 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.Pressekontakt:E-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/6062094