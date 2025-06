München (ots) -"Auf der Suche nach neuen (Erzähl-)Räumen" lautet das Motto des diesjährigen Münchner Filmfests. Neue Erzählräume auszuloten und damit zugleich ungewohnte Perspektiven zu eröffnen, ist auch der Anspruch, den sich die 18 ARD-Koproduktionen gesetzt haben, die auf dem Münchner Filmfest in diesem Jahr zu sehen sein werden.Im Zeitalter des Streaming stellen die veränderten Nutzungs- und Sehgewohnheiten das Kino wie das Fernsehen vor große Herausforderungen. Die ARD begreift dies als Chance für eine aktive Weiterentwicklung von aktuellen Stoffen, modernen Erzählweisen und einer zeitgemäßen Bildsprache. Die vom Münchner Filmfest in diesem Jahr ausgewählten ARD-Koproduktionen sind fiktionale Fenster in Lebenswelten, die neugierig machen, bewegen, überraschen und unterhalten wollen.Zwei Kinokoproduktionen stehen dieses Jahr im Wettbewerb CineCoPro: "Stiller" (BR/ARTE/SRF) ist ein komplexes, nach wie vor hochaktuelles Spiel der Identitäten nach Max Frischs Romanklassiker. In den Hauptrollen spielen Albrecht Schuch, Paula Beer, Max Simonischek u. v. a. "Zweitland" (BR/ARTE) ist ein Familiendrama und zugleich ein Gesellschaftsporträt, das im Jahr 1961 in einem Südtiroler Dorf angesiedelt ist. Im Mittelpunkt stehen die beiden Brüder Anton (Laurence Rupp) und Paul (Thomas Prenn): Während Paul durch seinen älteren Bruder Anton in einen Sog aus Gewalt gezogen wird, kämpft Antons Frau Anna (Aenne Schwarz) gegen die Radikalisierung ihres Mannes und die patriarchalen Strukturen der Zeit."Rave On" (hr/ARTE) erzählt eine wilde Rave-Odyssee zwischen Eskapismus und Identitätssuche mit Aaron Altaras und Clemens Schick in den Hauptrollen. Der Film ist einer von insgesamt acht ARD-Koproduktionen, die in der Reihe Neues Deutsches Kino zu sehen sein werden.Die Hälfte der insgesamt 16 Fernsehfilme, die in diesem Jahr in der Reihe Neues Deutsches Fernsehen gezeigt werden, sind ARD-Koproduktionen. Die Miniserie "Oktoberfest 1905" (BR/ARD Degeto Film/MDR) wird im Ersten und in der ARD Mediathek im Herbst ein besonderes Programmhighlight sein. Dass nach der ersten auch die zweite Staffel auf dem Filmfest Premiere feiern darf, ist eine besondere Auszeichnung für diese außergewöhnliche Produktion mit vielen Stars in den Hauptrollen, u. a. Klaus Steinbacher, Mercedes Müller, Misel Maticevic, Martina Gedeck, Brigitte Hobmeier und Lisa Maria Potthoff.Das Münchner Filmfest ist ein Publikumsfest. Für alle Kino-Begeisterten, die diesen Sommer-Kinoevent nicht vor Ort miterleben können,gibt es das ARD SommerKino 2025. Die beliebte Reihe mit nationalen und internationalen Kino-Highlights geht am 30. Juni mit der warmherzige Familiengeschichte "Was man von hier aus sehen kann" mit Corinna Harfouch in der Hauptrolle weiter.Wettbewerb CineCoProStiller (BR/ARTE/SRF)Regie: Stefan HauptDrehbuch: Stefan Haupt und Alex Buresch nach dem Roman von Max FrischZweitland (BR/ARTE)Regie und Drehbuch: Michael KoflerNeues deutsches KinoRave On (hR/ARTE)Regie und Drehbuch: Nikias Chryssos, Viktor JakovleskiBorn to Fake (SWR)Buch und Regie: Erec Brehmer, Benjamin RostBubbles (BR)Regie: Sebastian HusakDrehbuch: Leonard Hettich, Sebastian HusakDas Glück der Tüchtigen (WDR/ARTE)Regie: Franz MüllerDrehbuch: Marcus Seibert, Franz MüllerHoly Meat (SWR)Regie und Drehbuch: Alison KuhnKarla (BR/ARTE)Regie: Christina TournatzésDrehbuch: Yvonne GörlachKreator - Hate & Hope (WDR)Regie und Drehbuch: Cordula Kablitz-PostMissing*Link (WDR/SWR/ARTE)Regie: Michael BaumannDrehbuch: Sabine Westermaier, Michael BaumannNeues deutsches FernsehenOktoberfest 1905 (BR/ARD Degeto Film/MDR)Regie: Stephan LacantDrehbuch: Ronny Schalk (Headautor), Dani Merkel, Benjamin Seiler, Dirk Eisfeld, nach einem Konzept von Ronny Schalk und Alexis von WittgensteinDie Nichte des Polizisten (SWR/NDR)Regie: Dustin LooseDrehbuch: Rolf Basedow, Nicole Armbruster, Gabriela SperlBerühmtsein für Anfänger (ARD Degeto Film)Regie: Stefan BühlingDrehbuch: David Ungureit, Marc TerjungDie Hochzeit (ARD Degeto Film)Creator und Regie: Jan Georg Schütte, Sebastian SchultzNaked (WDR)Creator: Silke Eggert, Regie: Bettina OberliDrehbuch: Silke Eggert, Sebastian LadwigSchattenseite (ARD Degeto Film/HR/funk)Regie: Özgür Yildirim, Alison KuhnDrehbuch: Hanna Hribar, Jonas EmsTheken-Cowboys (HR)Regie und Drehbuch: Orlando Klaus, Alexander WipprechtStabil (ARD Degeto Film)Regie: Teresa Fritzi Hoerl, Sinje KöhlerDrehbuch: Teresa Fritzi Hoerl, Mareike Almedom, Berthold Wahjudi, Sarah Claire WrayFotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars JacobARD-ProgrammdirektionPresse und InformationTel: 089 558944898E-Mail: Lars.Jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6062106