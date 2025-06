Was für Summen: Kürzlich hat die Helsing GmbH, das erst 2021 gegründete Unternehmen entwickelt KI-Software für Drohnen, 600 Mio. Euro in einer Finanzierungsrunde eingesammelt und die eigene Bewertung damit dem Vernehmen nach auf rund 12 Mrd. Euro locker verdoppelt. Damit ist Helsing etwa so viel wert wie der im DAX gelistete Baukonzern Hochtief und hat sogar eine fast doppelt so hohe Kapitalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...