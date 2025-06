Weimar (ots) -Unter dem Motto "Make it real" startet am 25. Juni 2025 der bundesweite ARD Kultur Creators-Wettbewerb. Gesucht werden kreative Kurzvideos im Stil von Social-Media-Reels zum Thema Wandel - egal ob persönlich, gesellschaftlich oder künstlerisch. Einsendeschluss ist der 29. Juli 2025."Der ARD Kultur Creators-Wettbewerb ist zurück! Bei der ersten Ausgabe des Wettbewerbs stand 'Verbundenheit' im Fokus, jetzt lautet das Thema 'Wandel'. Wir suchen kurze, visuelle Formate mit starken Geschichten und einem besonderen Blick auf die Welt. Gerade das, was oft übersehen wird, soll sichtbar werden - genau solchen Perspektiven wollen wir eine Bühne geben", so Bettina Kasten, Programmgeschäftsführerin von ARD Kultur.Mitmachen und Wandel sichtbar machenTeilnehmen können freischaffende Kreative ab 18 Jahren. Eingereicht werden können Videos im Hochformat (9:16) mit einer Länge von ein bis drei Minuten - egal ob Realfilm, dokumentarisch, animiert, inszeniert oder in Stop-Motion-Technik. Die kreative Umsetzung ist frei wählbar.Voraussetzung für die Teilnahme ist außerdem eine kurze Creator's Note, in der der eigene Zugang zum Thema erläutert wird. Auch bereits begonnene, aber noch unveröffentlichte Projekte sind zugelassen. Die drei besten Beiträge werden von einer Fachjury ausgezeichnet und mit Preisgeldern prämiert: 500 Euro für den ersten, 300 Euro für den zweiten und 150 Euro für den dritten Platz. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden zum großen Finale nach Chemnitz eingeladen. Die Einreichung erfolgt ausschließlich über das Online-Formular unter: ardkultur.de/creatorsCreators Night: Das Finale in ChemnitzDas große Finale des ARD Kultur Creators-Wettbewerbs findet am 12. September 2025 im Garagen-Campus Chemnitz statt - im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres Chemnitz 2025. Bei der Creators Night werden die drei Gewinnerfilme ausgezeichnet, ein zusätzlicher Publikumspreis vergeben und weitere ausgewählte Beiträge großformatig an die Wände des Garagen-Campus projiziert. Für die passende Atmosphäre sorgen Live-DJ-Sets aus der Chemnitzer Techno-Szene - ein Abend für Austausch, Begegnung und kreative Impulse.Alle Informationen inkl. der genauen Teilnahmebedingungen gibt's ab 25. Juni unter ardkultur.de/creators. Bei Rückfragen per Mail an kontakt@ardkultur.de wenden.Über ARD KulturARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte. Auf ardkultur.de werden ausgewählte Kulturinhalte aus der ARD Audio- und ARD-Mediathek kuratiert. Gemeinsam mit den ARD-Medienhäusern entwickelt ARD Kultur außerdem innovative Eigen- und Ko-Produktionen. Darüber hinaus versteht sich ARD Kultur als Netzwerk- und Dialogpartner für Kulturinstitutionen und die Kreativbranche. Die Federführung von ARD Kultur liegt beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR).Pressekontakt:ARD Kultur, Kommunikation, Birgit Friedrich, E-Mail: birgit.friedrich@ardkultur.de, Telefon: 0172/3 58 12 82Christian Esser, Barbarella Entertainment, E-Mail: christian.esser@barbarella.de, Telefon: 0221/9 51 59 00Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6062149