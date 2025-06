Ein mobiler Reinigungsroboter wird in einem Park in Berlin auf die Probe gestellt. Die Verantwortlichen hinter dem Projekt wollen aber nicht nur sehen, ob der Roboter gut aufräumt. Ihnen geht es auch um die Integration in den öffentlichen Raum. Wer dieser Tage im Spreebogenpark in Berlin unterwegs ist, könnte auf einen ungewöhnlichen Anblick stoßen. Denn im Park fährt ein Roboter über die Grünflächen. Die große "weiße Box" mit einer "orangen Blinklampe" ...

