Wien (APA-ots) - Wien, 23. Juni 2025 - In der Schankwirtschaft im Augarten fand am

Montagabend der Launch des Zero Emission Booklets 4.0 statt. Zahlreiche Entscheidungsträger:innen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien folgten der Einladung von one2zero, um über den Status Quo der Dekarbonisierung in Österreich zu diskutieren. Im Zentrum des Abends: Stromspeicher als Rückgrat der Energiewende.

Ein Höhepunkt war die Podiumsdiskussion mit Vertreter:innen von Siemens, ORF III, Kite Rise Technologies und weiteren. Die Gesprächsrunde machte deutlich: Stromspeicher sind längst kein technologisches "Nice-to-have" mehr - sie sind eine zentrale Voraussetzung für eine sichere Stromversorgung und Dekarbonisierung.

Der Abend klang bei einem gemeinsamen Get-together aus, das Raum für persönlichen Austausch und neue Vernetzung bot. Denn Begeisterung für die Energiewende ist essenziell, um gemeinsam voranzukommen und echten Impact zu schaffen. Oder, wie es Julia Flath, Energy Engineer bei Siemens, treffend formulierte: "Begeisterung ist ansteckend - wie ein Lächeln."



Speichertechnologien gelten zunehmend als strategisches Werkzeug für Unternehmen, Kommunen und Projektentwickler:innen, um Energieflüsse zu steuern, Kosten zu senken und CO zu reduzieren. " Batterien sind der LEGO-Baustein der Energiewende - sie ermöglichen, zentrale Systeme dezentral neu zu denken", so Tobias Wiener, CEO & Founder von one2zero .



Zwtl.: Wachsende Bedeutung in ganz Europa



Die installierte Batteriespeicherkapazität in Europa wird sich laut aktuellem European Market Outlook bis 2029 auf rund 400 GWh versechsfachen - ein gewaltiger Sprung gegenüber heute. Dennoch liegt dieses Niveau noch deutlich unter dem tatsächlichen Bedarf: Mindestens 780 GWh wären bis 2030 erforderlich, um das europäische Stromsystem fit für erneuerbare Energien zu machen. Österreichs Unternehmen stehen dabei unter Handlungsdruck - und zugleich vor einer einmaligen Chance, sich als Vorreiter der Energiewende zu positionieren.



"Wir haben keine Zeit mehr für Stillstand", betonte Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie im diesjährigen Booklet: " Speicher sind keine Kür - sie sind Grundbedingung für Versorgungssicherheit ."



Zwtl.: Impulse aus dem neuen Booklet



Das Zero Emission Booklet 4.0 beleuchtet die Relevanz rund um Speichertechnologien, zeigt konkrete Praxisbeispiele aus Unternehmen wie Siemens, dm drogerie markt, PwC und Wüstenrot und gibt einen Ausblick auf regulatorische sowie wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Entstanden ist die Publikation mit wertvollen Impulsen von knapp 20 Mitwirkenden aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien.

Das Booklet richtet sich somit an alle, die Transformation aktiv mitgestalten - in Unternehmen, Kommunen, der Forschung oder der öffentlichen Verwaltung.



Über one2zero

one2zero ist das Corporate Startup der österreichischen Salzburg AG und agiert als innovativer Full-Service-Partner für nachhaltige Unternehmensentwicklung und Klimastrategien im DACH-Raum. one2zero unterstützt Organisationen branchenübergreifend bei der Analyse und Reduktion von CO-Emissionen, entwickelt maßgeschneiderte Energielösungen und begleitet Kund:innen mit einem interdisziplinären Expert:innenteam auf dem Weg zur Klimaneutralität - von der strategischen Beratung bis zur Umsetzung zukunftsweisender GreenTech- Technologien.



