Frankfurt am Main (ots) -Auf der 18. Internationalen Solar New Energy Convention (SNEC) 2025 präsentierte LONGi seine neue HIBC-Technologie (Hybrid Interdigitated Back Contact) und stellte das weltweit erste industriell gefertigte Solarmodul mit einer Leistung von über 700 W im Standardformat 2382 × 1134 mm vor. Das Modul erreicht eine Leistungsdichte von 259 W/m² und einen Modulwirkungsgrad von 25,9 %. Damit setzt LONGi erneut Maßstäbe in der industriellen Photovoltaik. Das HIBC von LONGi ist derzeit das effizienteste, industriell gefertigte Solarmodul weltweit.LONGi hat die HIBC-Technologie in weniger als drei Jahren entwickelte. Sie kombiniert leistungsstarke HJT-Passivierung - eine Hybridpassivierung aus Hoch- und Niedertemperaturprozessen - mit einer Rückkontakt-Architektur. Dadurch ist eine hohe Skalierbarkeit gewährleistet. Eine hohe Zelldichte erhöht zusätzlich die aktive Modulfläche von 93,2 % auf 95,1 %, wodurch mehr Licht aufgenommen werden kann - bei dauerhaft hoher Zuverlässigkeit.Im Vergleich zu typischen 700-W-Modulen (2384 × 1303 mm) erzielt das HIBC-Modul von LONGi 34 W/m² mehr Leistungsdichte, während es 0,4 m² weniger Fläche benötigt. Damit stellt es die gängige Annahme "größer ist besser" infrage und unterstreicht die Notwendigkeit, die Leistungsdichte als neue technische Kennzahl in der Industrie standardmäßig zu etablieren. So kann eine höhere Leistungstransparenz gegenüber Kunden geschaffen werden."Die Modulleistung allein durch Flächenvergrößerung zu erhöhen, bringt dem Kunden nur einen begrenzten Mehrwert. Gleichzeitig steigen die Risiken für Zuverlässigkeit und Qualität deutlich an," sagte Zhong Baoshen, Chairman von LONGi.Auf der Pressekonferenz würdigte Professor Martin Green, auch bekannt als der "Vater der Solarenergie", die Innovationskraft von LONGi: "Die HIBC-Technologie von LONGi steht an der Spitze der aktualisierten globalen Effizienz-Rangliste - ein Ergebnis unermüdlicher Entwicklungsarbeit."Im Mai brachte LONGi die EcoLife-Serie für den Wohnbereich auf den Markt. Das leistungsstärkste Modul der Serie basiert ebenfalls auf der HIBC-Technologie, erreicht einen Zellwirkungsgrad von bis zu 27,3 % und einen Modulwirkungsgrad von über 25 %.Im April 2025 erst bestätigte das ISFH (Institut für Solarenergieforschung Hameln) einen neuen Weltrekord-Wirkungsgrad von 27,81 % für eine HIBC-Zelle von LONGi.Zur vollständigen Pressemitteilung: https://ots.de/6vxgoE