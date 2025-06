Der US-Chiphersteller Wolfspeed wollte gemeinsam mit ZF im Saarland eine Fabrik für Halbleiter für Elektroautos bauen. Doch die Pläne liegen auf Eis, Wolfspeed ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Nun will das Unternehmen in den USA Insolvenz nach Chapter 11 anmelden und in einem Restrukturierungsverfahren seine Schulden um 70 Prozent reduzieren. Im Mai gab Wolfspeed bekannt, dass es mit wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert sei, auch ...

