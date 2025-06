© Foto: Uwe Anspach/dpa

Nicht Rheinmetall, nicht Siemens Energy und auch nicht SAP. Die Aktie von Heidelberg Materials sorgt aktuell für kräftig Furore im deutschen Leitindex. Darum läuft es gerade richtig rund für den Baustoffhersteller.Die Aktien von Heidelberg Materials haben am Dienstag einen kräftigen Kursaufschwung erlebt und mit einem neuen Rekordhoch von 191,45 Euro die europäische Baustoffbranche angeführt. Der Kurs des Zementgiganten legte mehr als 7 Prozent zu auf zwischenzeitlich 191,45 Euro, was die Aktie an die Spitze des DAX katapultierte und gleichzeitig ein neues Allzeithoch bedeutet. Auslöser war eine positive Einschätzung der US-Investmentbank Bank of America. Diese erhöhte ihr Kursziel für die …