Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) -WF Holding Ltd (Aktiencode: WFF), ein in Malaysia ansässiger Hersteller von Produkten aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), hat offiziell Pläne für umfangreiche Investitionen in China angekündigt, um sein Geschäftsfeld zu erweitern und die bilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit und den technologischen Austausch zu fördern.Das Unternehmen ist auf der Suche nach geeigneten Grundstücken in verschiedenen Teilen Chinas, um Fabriken zu errichten. Das Unternehmen erwartet, durch diese Investition seine Produktionskapazitäten zu stärken, seine Märkte in China und im Ausland auszubauen, seinen Marktanteil zu erhöhen und einen Beitrag zur lokalen Wirtschaftsentwicklung zu leisten. Das Unternehmen wird sich auf die Entwicklung und Produktion von Hochleistungsglasfaserprodukten konzentrieren und plant den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit lokalen Unternehmen.Dem Plan zufolge wird das Unternehmen dieses Projekt noch in diesem Jahr in Angriff nehmen. Durch dieses Investitionsprojekt wird das Unternehmen in der Lage sein, Ressourcen effektiver zu integrieren, technologische Innovationen zu fördern und die Effizienz der gesamten industriellen Kette zu verbessern.Diese Investition ist nicht nur eine positive Reaktion auf das Potenzial des chinesischen Marktes, sondern wird auch den Grundstein für die Expansion des Unternehmens auf dem südostasiatischen Markt legen und seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt fördern. Das Unternehmen wird weiterhin die Markttrends beobachten und seine Investitionsstrategie an die Nachfrage anpassen.Anfragen von Investoren/Medien:E-Mail: enquiry@winfung.com.myTel: +603-7847 1828View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wf-holding-ltd-kundigt-plane-fur-groWinvestitionen-in-china-an-302489622.htmlOriginal-Content von: WF Holding Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180101/6062242