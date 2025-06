München (ots) -Mit dem Start der neuen Tourismus-Kampagne unter dem Slogan "BAYERN ENTDECKEN" rückt die CSU-Landtagsfraktion die besondere Attraktivität des Freistaats als weltweit gefragte Ganzjahresdestination in den Fokus. Bayern bietet zu jeder Jahreszeit unverwechselbare Erlebnisse - von kulturellen Höhepunkten über majestätische Berglandschaften bis hin zu einer Seenlandschaft, die europaweit ihresgleichen sucht. Die neue Kampagne will nicht nur nationale und internationale Gäste inspirieren, sondern auch die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Heimat stärken. Bayern steht für gelebte Tradition, moderne Gastfreundschaft und nachhaltige Entwicklung - Werte, die die CSU-Fraktion seit Jahren aktiv unterstützt.Folgende Zukunftsprojekte stehen dabei im Mittelpunkt:- Stärkere Förderung des Tourismus im ländlichen Raum durch gezielte Investitionsprogramme- Digitalisierung von Besucherangeboten über App-basierte Erlebnisguides- Ganzjährige Kultur- und Eventformate, die saisonale Schwankungen ausgleichen- Kooperationen mit Schulen und Ausbildungsstätten, um junge Menschen für Berufe im Tourismus zu begeisternKlaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion, betont:"Bayern gehört zu den wenigen Regionen weltweit, die zu jeder Jahreszeit ein Reiseziel erster Klasse sind. Ob Wanderer, Kulturliebhaber oder Familien - hier findet jeder sein persönliches Highlight. Die Auszeichnung durch den renommierten Lonely Planet als eine der Top-Reiseregionen weltweit für 2025 bestätigt eindrucksvoll: Der Freistaat ist nicht nur für seine Bewohner, sondern auch international ein Sehnsuchtsort. Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und zugleich ein Botschafter bayerischer Lebensart. Mit unserer Kampagne,BAYERN ENTDECKEN' wollen wir Lust machen auf die Vielfalt unseres Landes und gleichzeitig die Zukunft des Tourismus nachhaltig gestalten."Thomas W. Holz, tourismuspolitischer Sprecher der Fraktion, unterstreicht:"Unser Ziel ist es, die touristische Infrastruktur in Stadt und Land weiter zu stärken. Dazu gehören der Ausbau nachhaltiger Mobilitätsangebote, die Förderung familienfreundlicher Betriebe sowie digitale Lösungen für Besucherlenkung und Information. Gleichzeitig wollen wir die Vielfalt der Regionen noch sichtbarer machen - vom Fichtelgebirge bis zum Bodensee, von der Rhön bis zum Chiemgau. Ein zentraler Schwerpunkt liegt dabei auch auf der Tourismusakzeptanz vor Ort. Unser Jahresdialog der CSU-Landtagsfraktion am morgigen Mittwoch steht deshalb unter dem Motto: 'Miteinander statt nebeneinander: Tourismus, der verbindet'. Es geht darum, dass die Menschen in den Tourismuszentren - die häufig mit Herausforderungen wie Verkehrsbelastung, Müll oder steigenden Mietpreisen konfrontiert sind - auch die Chancen des Tourismus erkennen: neue Arbeitsplätze, höhere Kaufkraft und regionale Wertschöpfung. Um dieses Verständnis zu fördern, müssen Einheimische frühzeitig informiert, aktiv eingebunden und für die Potenziale des Tourismus sensibilisiert werden. Nur so gelingt ein Miteinander, von dem alle profitieren."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6062260