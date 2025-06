© Foto: Unsplash

Frieden, fallende Ölpreise und frischer Rückenwind für die Reisebranche: Europas größte Tourismuskonzerne feiern am Dienstag ein kräftiges Comeback an den Börsen. Die Aktien von TUI legen in der Spitze zweistellig zu und sind damit Spitzenreiter im MDAX. Auch Lufthansa und Fraport stiegen deutlich. Auslöser ist die überraschende geopolitische Entspannung im Nahen Osten. Nachdem US-Präsident Donald Trump am frühen Dienstagmorgen einen Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran verkündete, gaben die Ölpreise deutlich nach. Brent-Rohöl fällt um 4,83 Prozent auf 68,03?US-Dollar je Barrel, US-Öl um 4,92 Prozent auf 65,14?USD. Trump schrieb auf Truth Social: "China kann nun weiterhin Öl aus …