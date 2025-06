Wer beim Thema Rechtsschutz informiert bleiben will, muss sich stets mit den aktuellen Entwicklungen auseinandersetzen. Dazu bietet der Digitalkongress "Rechtsschutz" am 03.07.2025 eine gute Gelegenheit. Was gibt es Neues im Bereich Rechtsschutz? Die Kunden schützt sie vor teils existenzbedrohenden Risiken, da die Kosten immens hoch werden können. Und für viele Prozesse in der Bearbeitung spielt Digitalisierung eine immer größere Rolle: Die Rechtsschutzversicherung. Speziell beim Thema Rechtsschutz ...

