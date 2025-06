WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Juni unerwartet eingetrübt. Der Konsumindikator sei um 5,4 Punkte auf 93,0 Punkte gefallen, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 99,8 Punkte gerechnet. Im Mai hatte sich der Indikator noch deutlich erholt, nachdem er zuvor fünf Monate in Folge gefallen war.

Die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen der Verbraucher trübten sich im Juni deutlich ein.

"Die Verbraucher waren pessimistischer, was die Geschäftslage und die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen in den nächsten sechs Monaten angeht, und der Optimismus hinsichtlich der künftigen Einkommensaussichten nahm leicht ab", kommentierte Stephanie Guichard, Volkswirtin beim Conference Board. "Zölle standen bei den Verbrauchern weiterhin ganz oben auf der Agenda und wurden häufig mit der Sorge um ihre negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Preise in Verbindung gebracht."/jsl/jha/