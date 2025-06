MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayern hat sich bei der EU-Kommission um die Errichtung einer europäischen Gigafabrik für Künstliche Intelligenz (KI) beworben. "Only sky is the limit. Bayern ist bereits mega in der KI-Forschung. Unser Supercomputer 'Blue Lion' ist ein weltweiter Top-Star", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München zur bayerischen Interessenbekundung. Auch die europäische Gigafactory solle daher ein Zuhause in Bayern bekommen. Das Ziel der europäischen Initiative ist der Aufbau von bis zu fünf KI-Gigafabriken, mit denen Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen Zugang zu höchster Rechenleistung für komplexeste KI-Modelle erhalten können.

100.000 KI-Chips neuster Bauart



In jeder Gigafactory würden, so Söder weiter, 100.000 KI-Chips neuster Bauart rechnen. "KI und Supercomputing werden unsere Welt völlig verändern. Bayern soll dabei sein, wenn aus Science Fiction Realität wird." Nur wenn Bayern in Technologie investiere, könne man weiter in der Hightech-Champions League spielen.

"Die Idee und der Mehrwert der AI Gigafactories muss über die bloße Zurverfügungstellung von Rechenkapazitäten hinausgehen. Sie erfordern die Einbettung in ein größeres strategisches Konzept", sagte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU). Das hiesige Konzept baue daher maßgeblich auf der wissenschaftlichen Exzellenz Bayerns, der Infrastruktur und den global tätigen Unternehmen in Bayern auf.

Sicherung von Talenten und Arbeitsplätzen



"Eine extrem starke Tech-Industrie, international anerkannte Forschungskapazitäten und unser klares Bekenntnis zur digitalen Souveränität Europas machen den Freistaat zum prädestinierten Standort für eine Gigafactory", sagte Blume weiter. Für Bayern und ganz Deutschland gehe es dabei auch "um die nachhaltige Sicherung des Talentpools, hochwertige Arbeitsplätze, die globale Anschlussfähigkeit unserer Unternehmen und einen Schub für weitere Super-Tech-Ansiedlungen"./had/DP/stw