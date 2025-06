Waffenstillstand im Nahen Osten führt zu Rallye am Kryptomaarkt - wie geht es jetzt weiter?

Nach Tagen geopolitischer Spannungen sorgt die überraschende Ankündigung eines Waffenstillstands zwischen dem Iran und Israel nun für spürbare Erleichterung an den Finanzmärkten und auch im Kryptosektor. Doch wie nachhaltig ist die aktuelle Rallye? Und welche Szenarien sind für die kommenden Tage realistisch?

Innerhalb der letzten 24 Stunden haben sich die geopolitischen Ereignisse ja regelrecht überschlagen und dementsprechend auch zu erhöhter Volatilität am Krypto-Markt geführt.

In den letzten Wochen war es ja zwischen dem Iran und Israel zu einer Eskalation gekommen. Mit dem erklärten Ziel, die Atomanlagen des Irans zu zerstören, hatte Israel mit Luftangriffen begonnen, auf die vom Iran dann ebenfalls mit Luftangriffen geantwortet worden war. Über das Wochenende hatten sich die USA dann überraschend in den Konflikt eingeschaltet und begonnen, schwere bunkerbrechende Waffen gegen den Iran einzusetzen. Dadurch wurde laut Angaben der USA ein großer Teil der iranischen Atomprogramme zerstört.

Daraufhin gab es gestern erst noch einmal starke Verunsicherung, da der Iran einen Stützpunkt der USA in Katar angegriffen hatte. Es stellte sich jedoch heraus, dass dieser Angriff eher als symbolischer Vergeltungsschlag denn als ernsthafte Bedrohung gewertet werden konnte, da der Iran ihn im Vorhinein mit Katar und den USA kommunizierte und alle abgefeuerten Raketen abgefangen werden konnten.

BREAKING:



TRUMP HAS SAID IRAN AND ISRAEL HAS AGREES TO COMPLETE CEASEFIRE IN 6 HOURS.



BULLISH FOR THE MARKETS