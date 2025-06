Krypto News: Ein bullisher Tag für Meme-Coin-Währungen - jetzt noch in Dogecoin, Pepe oder Snort investieren?

Es scheint so, als ob Meme-Coins heute ein starkes Comeback feiern, denn alle großen Meme-Coin-projekte legten in den letzten 24 Stunden ordentlich zu und konnten teilweise sogar Gewinne im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen. Gerade Solana-Meme-Token konnten besonders starke Zuflüsse erhalten und sich damit von der Konkurrenz zumindest um einige Prozentpunkte absetzen.

Doch warum explodiert aktuell das Interesse der Krypto-Anleger an den verschiedenen Meme-Coin-Projekten und ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um selbst in diese volatilen Assets zu investieren? Wir werfen einen Blick auf die heutigen Geschehnisse und verraten, welche Meme-Token jetzt noch Potenzial bieten.

Kommt jetzt das Comeback: Solana-Meme-Coins explodieren

Der größte und älteste Meme-Coin am Markt konnte in den letzten 24 Stunden ordentlich zulegen: Dogecoin konnte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels um 7,90 Prozent im Wert steigen und einen Preis von 0,1646 US-Dollar erzielen. Doch gerade die etablierten Solana-Meme-Coins konnten im selben Zeitraum noch stärkere Zuflüsse verzeichnen. So stieg der Kurs von Dogwifhat (WIF) über 25 Prozent, während selbst OFFICIAL TRUMP um über 8 Prozent zulegen konnte. SPX6900 stieg sogar um über 18 Prozent in den letzten 24 Stunden.

Die Gründe für die jüngsten Anstiege sind dabei nicht genau festzumachen, könnten aber auf eine Vielzahl an Aspekten zurückzuführen sein: Zunächst einmal könnte nach den jüngsten Kursverlusten der Appetit auf Risiko bei den Krypto-Investoren stark gestiegen sein. Gerade im Hinblick darauf, dass Bitcoin und Ethereum zuletzt eher eine Seitwärtsbewegung vollführt hatten und keine signifikanten Gewinne vorweisen konnten.

Die Marktkapitalisierung der Meme-Coin-Sparte in den vergangenen 12 Monaten (Quelle: CoinMarketCap)

Dafür spricht auch der besonders starke Anstieg des Handelsvolumens: Alleine auf Uniswap wurden in den letzten 24 Stunden über 1,2 Milliarden US-Dollar an Meme-Coins gehandelt, was einem Anstieg von 35 Prozent entspricht. Gleichzeitig nahm die Netzwerkaktivität auf Ethereum rapide ab, was auf einen Kurswechsel der Investoren hindeutet.

Weiterhin könnten auch die Konflikte im Nahen Osten erneut eine Rolle spielen, denn nachdem der Ölhandel weiterhin unbeschädigt funktioniert und Iran zunächst keinen Einfluss auf die internationalen Transportwege nimmt, scheinen die Krypto-Anleger die Gunst der Stunde nutzen zu wollen und investieren vermehrt in die risikoreicheren Assets.

Wer selbst daran teilnehmen möchte, könnte bald mithilfe des Snorter Bot ($SNORT) eine praktische Hilfe nutzen können: Mit einer Vielzahl von Funktionen kann dieser Telegram-Bot unter anderem dabei helfen, rechtzeitig in die Meme-Coins zu investieren oder neue Projekte dank automatischer Sniping-Funktion frühzeitig zu entdecken. Gleichzeitig lassen sich Rugpulls durch die moderne Technologie vor der Investition bereits erkennen.

Moderne Technologie trifft auf Meme-Coin-Ansatz: Was bietet der Snorter Bot frühzeitigen Anlegern?

Alleine im Jahr 2024 wurden über 500.000 neue Kryptowährungen auf den Markt gebracht. Einige davon konnten sich etablieren, während jedoch viele nur kurzzeitig von Relevanz waren. Wer von den neuen Projekten profitieren möchte, muss schnell sein. Gerade deshalb hat sich das sogenannte Sniping etabliert - die Möglichkeit, so früh wie möglich in einen neuen Krypto-Token zu investieren. Unter anderem dabei kann auch der Snorter Bot helfen, der eine Mischung aus Meme-Coin-Ansatz und Bot-Funktionen bietet.

Dazu gehört unter anderem ein Sniping-Angebot, aber auch eine Unterstützung beim Spot-Handel sowie das Management von On-Chain-Coins. Hinzu kommen einige Premium-Funktionen, die nur SNORT-Anlegern zugänglich gemacht werden.

Die Tokenomics des Snorter Bots (SNORT) in der Übersicht (Quelle: SnortToken.com)

Diese beinhalten unter anderem eine automatisch agierende Sniping-Funktion, geringere Gebühren für Transaktionen oder eine Copy-Trading-Funktion. Außerdem gibt es Staking Yields und sogar Community Rewards.

Bereits im derzeit laufenden Presale können frühzeitige Anleger zudem den SNORT-Token direkt anlegen und eine erste passive Rendite erzielen. Wer noch heute den Snorter Bot Coin erwirbt, erhält eine jährliche prozentuale Rendite (APY) in Höhe von 265 Prozent. Gleichzeitig ist bereits jetzt bekannt, dass dieses Staking-Angebot nur ein Jahr lang aktiv bleiben wird und in diesem Zeitraum satte 5 Prozent der 500 Millionen SNORT-Token an die Community ausgibt. Es kann sich also durchaus lohnen, zu den ersten Anlegern zu gehören.

