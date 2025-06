Vaduz (ots) -Bundesrat Martin Pfister, Vorsteher des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), sowie Guy Parmelin, Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), empfingen am Dienstag, 24. Juni 2025, Innen- und Wirtschaftsminister Hubert Büchel in Bern.Im Mittelpunkt des Gesprächs standen ein Dialog zu den nationalen Sicherheitsstrategien, in welchem auch Staatsekretär Markus Mäder Ausführungen zur Erarbeitung der Sicherheitsstrategie der Schweiz machte, sowie der Austausch über die wirtschaftliche Lage und Herausforderungen für den gemeinsamen Wirtschaftsraum.Die Minister waren sich einig, dass im Sicherheitsbereich auf die bewährte Kooperation zwischen der Schweiz und Liechtenstein aufbaut und diese weiter vertieft werden soll. Selbiges gilt für den Wirtschaftsbereich, in welchem durch den gemeinsamen Wirtschaftsraum Schweiz-Liechtenstein eine Abstimmung notwendig ist. "Der direkte und offene Austausch mit meinen Amtskollegen, Bundesrat Martin Pfister sowie Bundesrat Guy Parmelin ist für die weitere Zusammenarbeit von besonderer Bedeutung und unterstreicht die hervorragenden Beziehungen, die wir mit der Schweiz unterhalten", so Innen- und Wirtschaftsminister Hubert Büchel.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und SportStephan Jäger, GeneralsekretärT +423 236 76 83stephan.jaeger@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932836