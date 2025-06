© Foto: Seth Wernig, dpa

US-Investor und Chef von Fundstrat, Tom Lee, analysiert die Marktreaktion nach dem US-Angriff, und kommt zu einer überraschenden Erkenntnis.Die zurückhaltende Reaktion des Marktes auf die US-Bombardierung Irans am Wochenende kommt für Anleger Tom Lee nicht überraschend. Die großen US-Indizes zeigten sich am Montag weitgehend stabil - obwohl die USA durch Luftschläge auf drei iranische Nuklearanlagen faktisch in den Krieg zwischen Israel und Iran eingegriffen haben. Die Aktienmärkte notierten zuletzt nahezu unverändert. Gold fällt und auch der Ölpreis lag zeitweise im Minus und blieb deutlich unter den in der Nacht erreichten Hochs. Am Dienstag gab er ernezut deutlich nach. "In gewisser …