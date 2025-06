Crown Bioscience, ein weltweit tätiges Auftragsforschungsunternehmen (CRO) mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, das zu JSR Life Sciences und der japanischen JSR Corporation gehört, gibt heute bekannt, dass es von Fierce Biotech mit dem Fierce CRO Award in der Kategorie "Excellence in Global Operations" ausgezeichnet wurde.

Die Fierce CRO Awards würdigen herausragende Leistungen und Innovationen von Auftragsforschungsinstituten und zeichnen CROs aus, die sich durch herausragende Leistungen, Innovation und Führungsstärke bei der Erbringung hochwertiger Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen auszeichnen. Die Auszeichnungen unterstreichen die entscheidende Rolle, die CROs bei der Förderung der Life-Science-Forschung und der Verbesserung der Patientenergebnisse spielen.

John Gu, Chief Executive Officer von Crown Bioscience, erklärte: "Die Auszeichnung für hervorragende globale Betriebsabläufe ist ein stolzer Moment für Crown Bioscience und eine bedeutende Anerkennung für die herausragende Arbeit unseres globalen Betriebsteams. Neben unserer Auszeichnung "2024 Excellence in Client Services and Partnership Award" unterstreichen diese Auszeichnungen unser unermüdliches Engagement für exzellenten Kundenservice und unseren Beitrag zur Entdeckung innovativer neuer Medikamente."

Die Finalisten und Gewinner des Fierce CRO Award werden anhand der Kriterien Innovation and Impact (Innovation und Wirkung), Measurable Outcomes (messbare Ergebnisse), Sustainability and Scalability (Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit) sowie Ethical and Regulatory Adherence (Einhaltung ethischer und regulatorischer Vorschriften) bewertet. Die Gewinner werden im Fierce CRO Report vorgestellt. Klicken Sie hier, um den Bericht zu lesen: https://www.fiercebiotech.com/cro/excellence-global-operations

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsunternehmen (CRO), das sich der Beschleunigung der Arzneimittelforschung und -entwicklung in den Bereichen Onkologie und Immunonkologie verschrieben hat. Wir arbeiten mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen zusammen, um innovative, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die präklinische Forschung, translationale Plattformen und Unterstützung bei klinischen Studien umfassen. Mit der weltweit größten kommerziell verfügbaren Sammlung von patientenabgeleiteten Xenotransplantaten (PDX) und rund 1.000 Tumororganoidmodellen, die auf der Hubrecht Organoid Technology basieren, bieten wir einzigartige Einblicke in 35 Krebsindikationen. Unsere Expertise umfasst In-vivo, In-vitro, Ex-vivo und In-silico-Methoden, ergänzt durch fortschrittliche Labordienstleistungen, die das gesamte Spektrum der Arzneimittelentwicklung abdecken. Darüber hinaus erweitert unsere umfangreiche Biobank mit flüssigen und menschlichen Bioproben, die mit klinischen Daten ergänzt sind, unsere Forschungsmöglichkeiten im Bereich der Onkologie. Mit 11 hochmodernen Einrichtungen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erfüllen unsere Labore die höchsten Industriestandards, einschließlich der Akkreditierung durch das College of American Pathologists (CAP) und die Internationale Organisation für Normung (ISO). Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.crownbio.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250618900008/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Crown Bioscience

Sarah Martin-Tyrrell

pr@crownbio.com