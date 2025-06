Wirtschaft/IT/Rechenzentren (ots) -Halle. Durch die Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI)-Anwendungen steht die mitteldeutsche Region offenbar vor einem Investitionsboom: "Uns liegen mehr als 60 Anfragen zur Ansiedlung von Rechenzentren in unserem Netzgebiet vor", sagte Stephan Lowis, Vorstandschef des Energieversorgers EnviaM, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). Bezogen auf die avisierte Anschlusskapazität würden sich die Anfragen zu 45 Prozent auf Brandenburg, zu 35 Prozent auf Sachsen-Anhalt und zu 20 Prozent auf Sachsen verteilen.Die Anfragen umfassen den Angaben zufolge in Summe eine Anschlusskapazität von etwa 13 Gigawatt. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Bezugslast im gesamten Netzgebiet der EnviaM-Tochter Mitnetz, das Teile der Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Thüringen umfasst, liegt aktuell bei etwa 2,5 Gigawatt. Lowis betont daher auch, dass "natürlich nicht jedes Projekt realisiert wird".Erste Projekte sind schon öffentlich. So soll ein sogenanntes Hyperscale-Rechenzentrum in einem Ortsteil von Raguhn-Jeßnitz (Sachsen-Anhalt) entstehen. Das Berliner Unternehmen Multiply hat den Bau eines großen Datenzentrums auf dem ehemaligen Addinol-Gelände in Krumpa (Sachsen-Anhalt) ins Auge gefasst. Der Einzelhändler Schwarz, zu dem die Discounter Lidl und Kaufland gehören, errichtet aktuell ein großes Datacenter im brandenburgischen Lübbenau.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/6062326