FoodChain ID, ein Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für die Lebensmittelindustrie, gibt die Einführung von FoodChain ID Mentor bekannt, einer bahnbrechenden KI-Innovation, die Produktentwicklungsteams in die Lage versetzt, Produkte schneller und präziser zu liefern, indem sie isolierte Wissensquellen in zuverlässige Leitlinien umwandelt. FoodChain ID Mentor analysiert aktuelle Rezepturen und wendet dynamisch Leitlinien an. So liefert es Echtzeit-Einblicke und Warnungen, die die Markteinführungszeit verkürzen und kostspielige Wartungs- und Nacharbeiten durch Innovationsteams reduzieren.

FoodChain ID Mentor wandelt die Standardarbeitsanweisungen (SOPs) eines Unternehmens, Expertenwissen und historische Erfahrungen in automatisierte Anleitungen um, die Entwickler frühzeitig im Prozess unterstützen und ihnen helfen, Produkte effizient zu entwickeln, die eine Vielzahl interner und externer Anforderungen erfüllen. Durch die Integration KI-gestützter Anleitungen in die Entwicklungsabläufe erhalten Teams zeitnahes, intelligentes Feedback, das die internen Standards und Best Practices ihres Unternehmens widerspiegelt. FoodChain ID Mentor reduziert die Abhängigkeit von manuellen Überprüfungen und verbessert so die Rezepturergebnisse und die Geschäftsleistung.

"Bei FoodChain ID ist es seit jeher unsere Mission, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit Lösungen zu unterstützen, die Effizienz, Sicherheit und Innovation fördern", so Conor Kearney, CEO von FoodChain ID. "Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass unsere KI-Tools den Formulierungsprozess vollständig verändern, indem sie unser globales Fachwissen und unsere kundenspezifischen Kenntnisse direkt in die Arbeitsabläufe unserer Kunden einfließen lassen."

Im Gegensatz zu anderen KI-Tools auf dem Markt bietet FoodChain ID Mentor einen praktischen Ansatz, der sicherstellt, dass die Anleitungen sofort anwendbar sind und den Herausforderungen des Alltags von Entwicklern von Lebensmitteln und Getränken gerecht werden. FoodChain ID Mentor wird oft damit verglichen, als ständiger Ansprechpartner für das Team während des gesamten Entwicklungsprozesses zur Verfügung zu stehen. Durch die Kombination der umfassenden Branchenexpertise von FoodChain ID, von Experten kuratierten Daten und Regelwerken sowie den unternehmensspezifischen Kriterien liefert FoodChain ID Mentor äußerst umsetzbare Ergebnisse.

Jason Grimm, Senior Vice President of Digital Solutions bei FoodChain ID, erklärt: "FoodChain ID hat seine Erfahrung aus der weltweiten Unterstützung von Kunden bei der Entwicklung integrierter, KI-gestützter Tools genutzt. FoodChain ID Mentor übersetzt Komplexität in Klarheit und gibt Entwicklern von Lebensmitteln und Getränken die Sicherheit, schneller voranzukommen, ohne Kompromisse bei der Compliance oder Qualität eingehen zu müssen."

FoodChain ID Mentor wird vom 14. bis 16. Juli auf der IFT FIRST Annual Expo and Exhibit in Chicago am Stand Nr. S1616 von FoodChain ID vorgestellt. Darüber hinaus wird FoodChain ID am 16. Juli von 11:15 bis 11:45 Uhr auf der IFT FIRST Solutions Stage praktische Anwendungen von KI-Tools vorstellen. Um eine Vorführung auf der IFT First zu vereinbaren, gehen Sie zu www.FoodChainID.com/event/ift-first/.

Über FoodChain ID

FoodChain ID ist ein vertrauenswürdiger Anbieter für über 30.000 Unternehmen in der globalen Lieferkette. Das Unternehmen liefert technologiebasierte Lösungen und technisches Fachwissen, um die Lebensmittellieferkette sicher, konform und transparent zu halten. Zu den Dienstleistungsbereichen gehören Produktentwicklung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Lebensmittelsicherheitszertifizierung, Produktzertifizierung und -prüfung. Weitere Informationen finden Sie unter www.FoodChainID.com.

