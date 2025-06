Staranalyst Tom Lee bleibt bullisch: Der US-Angriff auf den Iran habe Aktien fürs zweite Halbjahr Rückenwind beschert. Die Fed dürfte sich bewegen. Es sind Tage, an denen man sich an die alten Marktweisheiten erinnert. "Sell the buildup, buy the invasion" - verkaufe im Vorfeld, kaufe beim Ereignis. In deutschen Börsenjargon so oft martialisch umschrieben mit: "Kaufen, wenn die Kanonen donnern". Für Tom Lee, Chefstratege bei Fundstrat Global Advisors, ...

