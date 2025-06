Eigentlich sollte es morgen die Erstnotiz der Aktien von Autodoc geben. Die Erstnotiz sollte im Prime Standard der Börse Frankfurt erfolgen. Am Nachmittag sagt Autodoc den Börsengang aber ab - zumindest vorläufig. Man will einen Börsengang zu einem späteren Zeitpunkt erneut prüfen. Gründe für das IPO-Aus werden nicht genannt. So kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...