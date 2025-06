© Foto: Dall-E

Die Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens Okta handelt nach einer Korrektur in den vergangenen Wochen mit einer erstklassigen Long-Chance. So sind für Anlegerinnen und Anleger jetzt hohe Gewinne möglich.Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Okta Nach einem starken Vorjahr liegen Cybersicherheitswerte weiter im Trend. Während der US-Gesamtmarkt in 2025 bislang nur für dürftige Gewinne gesorgt hat, konnte sich der Global X Cybersecurity ETF angetrieben von starken Kursgewinnen bei Unternehmen wie Zscaler, CrowdStrike und Palo Alto Networks, um 13,4 Prozent steigern. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht in der wachstumsstarken Branche sogar ein Plus von 29,5 Prozent zu Buche. Vom …