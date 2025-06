In diesem Video teilen Lars Erichsen (Tradermacher) und Michael Flender (Goldesel) sechs wertvolle Profi-Tipps zur Geldanlage - jeweils drei aus der Sicht von langfristigen Investoren und aktiven Tradern. Erfahre, wie Du strategisch investierst, Fehler vermeidest und auch in volatilen Marktphasen klug handelst. Dabei geht es um bewährte Prinzipien wie Buy and Hold, Dividendenstrategien, Swing-Trading, Risikomanagement und das Erkennen von überverkauften Marktphasen.