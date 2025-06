DJ Aktien Schweiz fest - Waffenruhe in Nahost ermutigt zu Käufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Nachricht über einen Waffenstillstand zwischen Israel und Iran hat am Dienstag an der Börse in Zürich für Kauflaune gesorgt. Allerdings scheint die Lage in Nahost fragil zu sein angesichts von Berichten, wonach auch nach Inkrafttreten der beiderseits akzeptierten Waffenruhe noch Raketen abgefeuert worden sein sollen. Für Erleichterung sorgte vor allem auch, dass die Ölpreise weiter deutlich nachgeben und mittlerweile weit unter den Ständen zu Beginn der kriegerischen Auseinandersetzung liegen. Am Aktienmarkt gingen die Käufe querbeet.

Leicht bremsend dürfte der deutliche Anstieg des Franken gewirkt haben, was unter anderem Exporte Schweizer Unternehmen verteuert. Die Analysten von Barclays sehen nur begrenzten Spielraum für die Schweizerische Nationalbank, die Zinsen zu senken. Hintergrund seien die hartnäckig niedrige Inflation und der Zurückhaltung der Zentralbank, nach der Senkung ihres Leitzinses auf null Prozent in diesem Monat wieder negative Zinsen einzuführen. Zum Euro zog der Franken um 0,5 Prozent an, zum Dollar sogar um 1 Prozent.

Der SMI gewann 1,1 Prozent auf 11.989 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und mit Givaudan (-0,1%) nur ein Verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 23,44 (Montag: 20,39) Millionen Aktien.

Größter Tagesgewinner waren mit Abstand Holcim mit einem Plus von 6,8 Prozent auf 58,44 Franken. Das Papier war am Montag erstmals "ex Amrize" gehandelt worden, weil das unter diesem Namen zusammengefasste US-Geschäft von Holcim nun separat börsennotiert ist. Amrize machten einen Satz um 7,4 Prozent. Die Analysten der DZ Bank halten die "Rest-Holcim" weiter für sehr gut positioniert, an der Notwendigkeit einer Erneuerung von Infrastruktur, Neubauten - insbesondere im Gewerbebau - sowie der Modernisierung von Altbauten zu partizipieren. Sie haben das Kursziel nach der Abspaltung angepasst auf 66 von 110 Franken. Die Analysten der Bank of America haben Holcim auf "Buy" von "Neutral" erhöht und sehen als Kursziel ebenfalls 66 Franken.

Hinter Holcim waren im SMI Sika (+3,7%) und UBS (+3,1%) die größten Gewinner.

In der zweiten Reihe gaben Implenia mit der Erstbewertung "Hold" durch Berenberg für den Immobilien- und Baudienstleister um 1,5 Prozent nach.

