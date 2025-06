Düsseldorf (ots) -



Bielefeld. Die Arbeitsagentur in NRW ist aktuell in einem Modellversuch mit Berufsberatern an zwei Standorten in Zentralen Unterbringungseinrichtungen für Geflüchtete vertreten. "Wir gehen also zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu den Geflüchteten, um mit ihnen in Einzelgesprächen auf Englisch über Kompetenzen, Anträge und Möglichkeiten auf unserem Arbeitsmarkt zu sprechen", sagt der Chef der NRW-Arbeitsagentur, Roland Schüßler, im Interview mit der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische" (Mittwoch). "Wir haben damit so gute Erfahrungen gemacht, dass wir nun mit der Landesregierung darüber sprechen, dieses Modell in ganz NRW auszurollen. Das könnte Menschen um Monate früher in Arbeit bringen", sagt Schüßler.



