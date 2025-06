Düsseldorf (ots) -Bielefeld. Der Chef der NRW-Arbeitsagentur, Roland Schüßler, sorgt sich um die Beschäftigungsentwicklung kleiner Unternehmen. Während die Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in NRW zwar seit Jahren steige, so gehe dieses Wachstum an kleineren Betrieben vorbei. "In Betrieben mit maximal 100 Beschäftigten hatten wir bereits in den vergangenen zwei, drei Jahren keinen Stellenaufwuchs mehr. Und einen Rückgang verzeichnen wir im verarbeitenden Gewerbe, das betrifft zum Beispiel die Bereiche Metallverarbeitung, Papier, Kunststoff, Fahrzeugbau, Holz und Möbel", sagt Schüßler im Interview mit der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische" (Mittwoch). Dem gegenüber zeige sich: "Je mehr Mitarbeiter die Unternehmer haben, desto stärker wächst ihre Mitarbeiterzahl. Bei den Betrieben mit mehr als 1.000 Beschäftigten ist sie seit 2022 um 75.000 gewachsen", sagt Schüßler. Die Entwicklung sollte "nachdenklich stimmen".Ein Grund könne sein, dass es kleinen Unternehmen schwerer falle, eine Transformation im Betrieb anzustoßen und Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Ende 2024 war die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in NRW im Vergleich zum Vorjahr um rund 42.000 Menschen gewachsen - auf rund 7,4 Millionen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/6062334