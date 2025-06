Als erster vollständig tokenisierter Risikokapitalfonds übersteigt der DPI von SPiCE nun das 2,1-Fache und der TVPI das 6,3-Fache und damit die Benchmarks der besten 10 der Risikokapitalfonds um ein Vielfaches

SPiCE VC, der führende Risikokapitalfonds mit Schwerpunkt auf dem Blockchain- und Tokenisierungs-Ökosystem und erster vollständig tokenisierter VC-Fonds, der Pionierarbeit im Bereich Real World Asset (RWA) leistet, gab heute seine dritte Auszahlung an Investoren bekannt und festigt damit seine Position als Pionier in dieser Kategorie und als einer der leistungsstärksten Fonds im Bereich der digitalen Finanzen. Mit dieser jüngsten Ausschüttung, die für Ende Juni vorgesehen ist, übersteigt die Gesamtausschüttung von SPiCE an die Anleger nun das 2,1-fache des DPI (Distributions to Paid-In Capital) mehr als doppelt so viel wie selbst die besten VC-Fonds für Frühphaseninvestitionen in der Regel bis zum siebten Jahr erzielen.

Im Vergleich dazu liegen die DPI für VC-Fonds im obersten Dezil in der Frühphase nach sieben Jahren in der Regel bei etwa 1,0, wobei die meisten Fonds deutlich weniger erzielen. Die jüngste Performance von SPiCE übertrifft diesen Maßstab bei weitem und spiegelt die Stärke des Portfolios und die frühzeitigen strategischen Entscheidungen wider.

"Wir haben SPiCE mit einer klaren Vision gegründet: Wir wollen an der Spitze der Blockchain-Investments stehen und unseren Investoren einen überdurchschnittlichen Mehrwert bieten", erklärte Tal Elyashiv, Gründer und Managing Partner von SPiCE VC. "Die Tatsache, dass wir den Durchschnitt unserer leistungsstärksten Mitbewerber in allen Sektoren nahezu verdoppelt haben, ist ein Beweis für unsere disziplinierte Strategie und den langfristigen Wert, den wir frühzeitig in der Blockchain- und digitalen Finanzrevolution erkannt haben."

Außergewöhnliche Renditen in einem aufstrebenden Sektor

Der aktuelle TVPI (Total Value to Paid-In Capital) von SPiCE hat nun das 6,3-fache erreicht, eine Leistungskennzahl, die in der Frühphase von VC selten zu beobachten ist. Zum Vergleich: Laut Branchenbenchmarks von Cambridge Associates und PitchBook weisen Fonds aus dem obersten Dezil im gleichen Zeitraum in der Regel TVPIs zwischen 3,0x und 4,5x auf. Die Zahlen von SPiCE stellen das Unternehmen in eine eigene Liga es verdoppelt die Ergebnisse der Spitzenreiter und übertrifft den Marktdurchschnitt mit dem 1,3- bis 1,8-fachen deutlich.

Das Portfolio des Fonds umfasst herausragende Unternehmen wie Securitize, Blockdaemon und Ripio Unternehmen, die zu grundlegenden Akteuren im schnell wachsenden Blockchain-Ökosystem geworden sind.

Wegweisende Tokenisierung und transparente Liquidität

Nachdem SPiCE im Jahr 2022 bereits zwei bedeutende Auszahlungen in Höhe von mehreren Millionen Dollar getätigt hat darunter die erste Ausschüttung an Investoren durch einen vollständig tokenisierten VC-Fonds -, bietet das Unternehmen seinen über 400 langfristigen Investoren weiterhin beispiellose Liquidität. Diese Meilensteine unterstreichen nicht nur die Stärke des Portfolios von SPiCE, sondern auch die innovative Fondsarchitektur, die frühere und transparentere Renditen ermöglicht.

SPiCE wurde 2018 gegründet und hat ein vielfältiges Portfolio von 15 wachstumsstarken Unternehmen aufgebaut, die jeweils eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Blockchain- und Tokenisierungs-Ökosystems spielen. Das Unternehmen wurde von Security Token Market, dem führenden Medien- und Datenunternehmen im Bereich tokenisierter Finanzanlagen, als bester Fonds seiner Kategorie ausgezeichnet.

Blockchain-Investitionen mit Sinn

Als einer der ersten Risikokapitalgeber, der sich ausschließlich auf Originatoren und disruptive Innovatoren im Blockchain-Ökosystem spezialisiert hat, führt SPiCE seinen Erfolg auf eine fokussierte These zurück: Investitionen in die Infrastruktur und Plattformen, die die Blockchain-Revolution vorantreiben. Diese Strategie hat dem Unternehmen dabei geholfen, die einflussreichsten Akteure bereits in einem sehr frühen Stadium zu identifizieren und zu unterstützen. Dadurch konnte es die allgemeinen Venture-Benchmarks übertreffen und gleichzeitig seine Führungsposition in einem volatilen, schnelllebigen Sektor behaupten.

"SPiCE beweist, was möglich ist, wenn man eine mutige Investmentthese mit fundierter Branchenexpertise und einem Bekenntnis zu Transparenz verbindet", so Elyashiv. "Wir investieren nicht nur in Blockchain wir entwickeln das gesamte Ökosystem."

Über SPiCE VC

SPiCE VC ist ein Risikokapitalfonds, der Investoren Zugang zum enormen Wachstum des Blockchain-/Tokenisierungs-Ökosystems bietet. SPiCE investiert weltweit in Plattformen und Ökosystemanbieter, die den Zugang zu Kapitalmärkten, Bankwesen, Immobilien und anderen Branchen ermöglichen, die durch Blockchain-Technologien verbessert werden. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die am meisten vom massiven Wachstum der Branche profitieren werden. Das Managementteam von SPiCE vereint institutionelles Know-how, praxisorientiertes Management, unternehmerische Innovationskraft und professionelle Anlageerfahrung und war als Unternehmer, Investoren und Führungskräfte an Hunderten von Finanzierungsrunden für Technologieunternehmen mit einem Gesamtvolumen von mehreren Milliarden Dollar beteiligt. SPiCE hat Niederlassungen in den USA, Singapur und Israel. Weitere Informationen zu SPiCE VC finden Sie unter www.spicevc.com oder senden Sie eine E-Mail an Tal Elyashiv, Gründer und Managing Partner, unter tal@spicevc.com.

