Louisville, Ky. (ots/PRNewswire) -Michter's Distillery wird diesen Juli seinen Shenk's Homestead Kentucky Sour Mash Whiskey und Bomberger's Declaration Kentucky Straight Bourbon auf den Markt bringen. Diese charakteristischen Whiskeys, die mit dem Jahr der Abfüllung datiert sind, machen zwei Drittel der Michter's Legacy Series aus, zu der in diesem Jahr ein dritter Whiskey, Bomberger's PFG (Precision Fine Grain), hinzugekommen ist."Unser Michter's-Produktionsteam hat sich viele Gedanken gemacht und viel Mühe gegeben, um unsere Legacy Series-Veröffentlichungen zu etwas Besonderem zu machen", kommentierte Michter's-Präsident Joseph J. Magliocco.1753 gründete der schweizerische Mennonitenfarmer John Shenk in Pennsylvania die Shenk's Distillery. Jahrhundert in Bomberger's Distillery umbenannt, bevor der Name Mitte des 20. Jahrhunderts wieder in Michter's Distillery geändert wurde. Dieses Erbe wird mit der Michter's Legacy Series gewürdigt."Ich mag die kräftigen und anhaltenden Backgewürznoten des 2025 Shenk's sehr. Ein Teil des Whiskys wurde in getoasteten, aber nicht verkohlten Fässern aus französischer Eiche gelagert, die aus Holz aus den Vogesen hergestellt wurden, was dazu beitrug, den Charakter des Roggens in diesem Whisky zu betonen", so Dan McKee, Master Distiller von Michter's.Wie im Fall von Shenk's sind Holzkunde und Reifung der Schlüssel zum Charakter von Bomberger's Declaration. Michter's Master of Maturation Andrea Wilson kommentierte: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wieder einmal haben die Chinquapin-Fässer zum charakteristischen Geschmack von Bomberger's Declaration beigetragen. Für die diesjährige Ausgabe haben wir ein Spektrum verschiedener Fässer verwendet, die aus natürlich gelagertem Holz hergestellt wurden, und zwar von 18 Monaten über 3 Jahre bis hin zu 4 und 5 Jahren, wodurch sich die Chemie der Beiträge der Eiche während der Reifung verändert. Das Ergebnis ist eine kühne und vielschichtige Erfahrung, die man genießen kann."Shenk's ist 91,2 proof (45,6 % ABV) und hat einen empfohlenen Verkaufspreis von 110 $. Bomberger's Declaration hat einen Alkoholgehalt von 54 % ABV (108 proof) und einen empfohlenen Verkaufspreis von 120 $.Im Oktober 2024 wurde Michter's als erster Whiskey in zwei aufeinanderfolgenden Jahren von einer internationalen Akademie von Wählern, die von der in Großbritannien ansässigenDrinks International bekannt gegeben wurde, zum The World's Most Admired Whiskey gewählt. Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Michter's-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist.