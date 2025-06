Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Bybit (https://www.bybit.com/en/press), die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat einen neuen Bericht über die Vermögensverteilung (https://learn.bybit.com/en/crypto-insight/bitcoin-forms-one-third-of-investors-portfolios-xrp-rises-to-third-largest-coin) von Kryptobesitzern für die erste Hälfte des Jahres 2025 veröffentlicht. Auf der Grundlage von Daten aus der Zeit von Oktober 2024 bis Mai 2025 zeigt der Bericht signifikante Verschiebungen im Anlegerverhalten der Inhaber digitaler Vermögenswerte.BTC und ETH blieben das "Power-Duo", das im Mai 58,8 % der gesamten Nicht-Stablecoin-Investitionen dominierte, während XPR SOL vom dritten Platz verdrängte. Auch die Erholung von ETH ist bemerkenswert: Der Wert stieg von einem Tiefstand von 3,89 % im April 2025 auf einen deutlich höheren Stand im Mai, hat jedoch noch nicht wieder sein Hoch von 11,12 % im November 2024 erreicht.Die wichtigsten Erkenntnisse:- Jedes dritte Krypto-Vermögen ist jetzt in BTC: Im Mai 2025 macht BTC 30,95 % der gesamten Anlegerbestände aus, was ungefähr einem von drei Coins in den Portfolios entspricht - ein bemerkenswerter Anstieg gegenüber 25,4 % im November 2024. Das aktuelle ETH/BTC-Halteverhältnis liegt bei 0,27, was bedeutet, dass Anleger in der Regel 4 USD in BTC für 1 USD in ETH halten.- XRP ritt auf seinem ETF-Momentum: XRP hat SOL überholt und die drittgrößte Position unter den nicht-stabilen Kryptowährungen eingenommen, wobei sich die Bestände bis Mai 2025 von 1,29 % auf 2,42 % verdoppelt haben. Dieser Anstieg ist größtenteils auf den wachsenden Optimismus institutioneller Anleger und Privatanleger hinsichtlich einer möglichen Zulassung von XRP-Spot-ETFs durch die SEC zurückzuführen.- Solana-Bullen im Tiefschlaf: Im Gegensatz dazu gingen die Solana-Bestände trotz ihrer zuvor bullischen Dynamik im dritten Quartal 2024 um 35 % von 2,72 % im November 2024 auf 1,76 % im Mai 2025 zurück, was eine Veränderung der Anlegerstimmung und der Kapitalallokation widerspiegelt.Der vollständige Bericht Asset Allocation Report (1H 2025) (https://drive.google.com/file/d/1I945r0LMU_IHNAqdCYykHIEMCffizvtG/view) steht auf Bybit Learn (https://learn.bybit.com/en) zum Download bereit.Bybit / TheCryptoArk / BybitLearnInformationen zu BybitBybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt (gemessen am Handelsvolumen) und bedient eine globale Gemeinschaft von mehr als 60 Millionen Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis und seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen und Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com (http://bybit.com/).Für weitere Informationen zu Bybit besuchen Sie bitte Bybit Presse (https://www.bybit.com/en/press)Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bybit.comFür Aktualisierungen folgen Sie bitte: den Communities und sozialen Medien von Bybit (https://www.bybit.com/en-us/promo/global/communities/)Discord (https://discord.gg/bybit) | Facebook (https://www.facebook.com/Bybit/) | Instagram (https://www.instagram.com/bybit_official/?hl=en) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bybitexchange/) | Reddit (https://www.reddit.com/r/Bybit/) | Telegram (https://t.me/s/Bybit_Announcements) | TikTok (https://www.tiktok.com/@bybit_official?lang=en) | X (https://twitter.com/Bybit_Official) | Youtube (https://www.youtube.com/c/bybit)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bybit-bericht-zeigt-dass-bitcoin-ein-drittel-der-krypto-portfolios-dominiert-wahrend-xrp-zum-drittgroWten-vermogenswert-aufsteigt-302490033.htmlOriginal-Content von: Bybit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172806/6062350