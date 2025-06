Dies ist einer der bislang wirkungsvollsten Käufe von landwirtschaftlichen CO2-Entfernungen und setzt einen Maßstab für Qualität und Beständigkeit auf dem Markt für Kohlenstoff aus Böden.

Es werden erhebliche Investitionen zur Ausweitung der nachhaltigen Landwirtschaft freigesetzt, was die Nachfrage der Unternehmen nach dauerhaften, wissenschaftlich fundierten Maßnahmen zur Kohlenstoffbindung im Boden widerspiegelt.

Bestätigt Agoro Carbon als führendes Unternehmen im Bereich der wissenschaftlich fundierten Kohlenstoffentfernung aus Böden.

Agoro Carbon hat einen wegweisenden 12-Jahres-Abnahmevertrag über die Lieferung von 2,6 Millionen Kohlenstoffentfernungsgutschriften an Microsoft unterzeichnet.

Diese Vereinbarung stellt eine der bislang größten Verpflichtungen zur Kohlenstoffbindung im Boden dar und markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Weiterentwicklung landwirtschaftlicher Lösungen für den Klimaschutz. Dadurch werden erhebliche Investitionen in den Ausbau einer nachhaltigen Landwirtschaft freigesetzt, was die Nachfrage der Unternehmen nach dauerhaften, wissenschaftlich fundierten Maßnahmen zur Kohlenstoffbindung im Boden widerspiegelt.

Die Gutschriften werden aus den Projekten von Agoro Carbon in den USA im Bereich Ackerbau und Weideland generiert, die gemäß der Verra-Methodik VM0042 "Improved Agricultural Land Management" (Verbessertes Management landwirtschaftlicher Flächen) entwickelt wurden. Diese Projekte setzen regenerative landwirtschaftliche Praktiken wie Zwischenfruchtanbau, verbesserte Weidewirtschaft und reduzierte Bodenbearbeitung ein, um Kohlenstoff im Boden zu binden und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft, die Biodiversität, die Ernährungssicherheit und die Wasserrückhaltung zu verbessern. Landwirte und Viehzüchter, die sich für das Agoro Carbon-Programm anmelden, können höhere Ernte- und Futtererträge, eine effizientere Nutzung von Betriebsmitteln und eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterbedingungen erzielen und gleichzeitig eine neue Einnahmequelle erschließen. Der strenge, qualitätsorientierte Ansatz von Agoro Carbon findet weiterhin großen Anklang bei Unternehmen, die nach glaubwürdigen, integren Lösungen suchen, um ihre Klimaziele zu erreichen.

Signifikante Klimawirkung auf höchstem Qualitätsniveau erzielen

Als strategischer Schritt in Richtung einer klimaneutralen Zukunft und als Meilenstein für landwirtschaftliche Klimalösungen bietet diese Vereinbarung Folgendes:

Maßstab : Mit einer Laufzeit von 12 Jahren und einer Menge von 2,6 Millionen Tonnen CO2-Entnahmen setzt die Vereinbarung einen neuen Maßstab für den Handel mit Kohlenstoff aus Böden.

: Mit einer Laufzeit von 12 Jahren und einer Menge von 2,6 Millionen Tonnen CO2-Entnahmen setzt die Vereinbarung einen neuen Maßstab für den Handel mit Kohlenstoff aus Böden. Landwirteorientiertes Programm: Die Gutschriften werden durch regenerative Praktiken von Landwirten und Viehzüchtern im ganzen Land generiert. Agoro Carbon bietet Produzenten agronomische und finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung dieser Praktiken.

Die Gutschriften werden durch regenerative Praktiken von Landwirten und Viehzüchtern im ganzen Land generiert. Agoro Carbon bietet Produzenten agronomische und finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung dieser Praktiken. Qualitätsorientiertes Design: Das Programm von Agoro Carbon entspricht den Microsoft-Kriterien für hochwertige Entfernungen und verwendet einen datengestützten Ansatz, der fortschrittliche Modellierung, Bodenprobenahmen vor Ort und strenge Überprüfungen durch Dritte kombiniert, um Langlebigkeit und Transparenz zu gewährleisten.

"Diese Vereinbarung mit Microsoft ist die stärkste Bestätigung für unseren qualitätsorientierten, auf Landwirte ausgerichteten Ansatz zur Kohlenstoffbindung im Boden", erklärte Elliot Formal, CEO von Agoro Carbon. "Wir arbeiten mit Landwirten und Viehzüchtern zusammen und bieten ihnen praktische Unterstützung durch unsere Agrarwissenschaftler, um sicherzustellen, dass sie sinnvolle, langfristige Ergebnisse erzielen. Von der ersten Implementierung bis zum nachhaltigen Erfolg unterstützen wir Produzenten dabei, widerstandsfähige Betriebsabläufe für die Zukunft aufzubauen.

"Der Ansatz von Agoro Carbon zur Kohlenstoffbindung im Boden spiegelt die wissenschaftliche Genauigkeit und die langfristige Lösung wider, die wir für unser Portfolio zur Kohlenstoffbindung anstreben", erklärte Brian Marrs, Senior Director of Energy Markets bei Microsoft. "Diese Vereinbarung unterstützt unsere umfassenderen Nachhaltigkeitsziele bei Microsoft, darunter die Förderung skalierbarer, landwirtschaftlicher Klimalösungen, die im Laufe der Zeit messbare Ergebnisse erzielen

Agoro Carbon engagiert sich für die Förderung regenerativer Praktiken, die dem Planeten zugutekommen, und bietet Produzenten, Partnern und Unternehmen gleichzeitig echte Anreize und langfristige Partnerschaften.

Über Agoro Carbon Alliance

Agoro Carbon arbeitet mit Landwirten und Viehzüchtern zusammen, um Kohlenstoff im Boden zu binden und verifizierte Kohlenstoffgutschriften zu generieren. Agoro Carbon, gegründet von Yara International, fördert die weltweite Einführung regenerativer Landwirtschaftspraktiken durch hochwertige, wissenschaftlich fundierte Kohlenstofflösungen und bietet Unternehmen die Möglichkeit, in klimapositiven Landwirtschaft zu investieren. Erfahren Sie mehr unter AgoroCarbon.com.

