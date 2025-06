Neiman Marcus und Bergdorf Goodman werden im Rahmen einer erweiterten Partnerschaft mit Saks Global nun NuORDER nutzen, was die Aktivitäten des Unternehmens zur Neugestaltung des Luxus-Shoppings weiter vorantreiben wird

NuORDER by Lightspeed, eine führende globale Handelsplattform, die es Einzelhändlern und Marken ermöglicht, sich zu verbinden, zusammenzuarbeiten und intelligentere Kaufentscheidungen zu treffen, ist eine erweiterte Partnerschaft mit Saks Global eingegangen. Saks Fifth Avenue nutzte NuORDER, um informierte Kaufentscheidungen zu treffen sowie zur Effizienzsteigerung. Um die Bemühungen von Saks Global zur Neugestaltung des Luxus-Einkaufserlebnisses weiter voranzutreiben, werden die Funktionen von NuORDER jetzt auch auf Neiman Marcus und Bergdorf Goodman ausgeweitet.

"Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Vorlieben von Luxuskunden wollen wir ein Luxusmodesortiment zusammenstellen, das für unsere Kunden ebenso relevant wie inspirierend ist", so Paolo Riva, Chief Brand Partnerships Buying Officer bei Saks Fifth Avenue und Neiman Marcus. "Wir freuen uns bei unseren Bestrebungen, in Kooperation mit unseren Markenpartnern zeitnahe Kaufentscheidungen zu fördern, mit NuORDER zusammenzuarbeiten. So können wir unseren Kunden durch ein hochgradig personalisiertes Einkaufserlebnis eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl der neuesten Modetrends bieten."

Yumi Shin, Chief Merchandising Officer bei Bergdorf Goodman, fügte hinzu: "Mit den innovativen Analysefunktionen von NuORDER stellen wir unseren Teams weitere moderne Tools zur Verfügung, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit NuORDER, um unser Sortiment, das weltweit geschätzt wird, weiter auszubauen und unseren Kunden Saison für Saison das Beste im Luxussegment zu bieten."

NuORDER by Lightspeed hat den Einkaufs- und Vermarktungsprozess für Einzelhändler revolutioniert, die über mehrere Kanäle operieren und unterschiedliche Märkte bedienen, aber dennoch ein starkes, einheitliches Markenerlebnis bieten möchten. Indem NuORDER veraltete manuelle Prozesse durch eine digitale Schnittstelle ersetzt, werden die Betriebskosten für Einzelhändler erheblich reduziert. Einkaufsteams können jetzt ganz einfach Sortimente, die Hunderte von Marken umfassen, planen und verwalten und ihre Auswahl an die sich ständig ändernden Vorlieben der heutigen Luxuskunden anpassen. Marken und Einzelhändler können in Echtzeit zusammenarbeiten, um mithilfe von Live-Daten und -Einblicken hyper-personalisierte Sortimente zusammenzustellen, um die Rentabilität zu steigern und die Bestellabwicklung zu beschleunigen, damit die richtigen Produkte zur richtigen Zeit den richtigen Kunden präsentiert werden.

"Einzelhändler überdenken derzeit ihre Großhandelsstrategien mit dem Ziel, präziser, profitabler und markenorientierter zu werden. Wir sind stolz darauf, dass Saks Global NuORDER auch weiterhin als zentralen Baustein seiner Merchandising-Strategie betrachtet", so Chris Akrimi, General Manager von NuORDER by Lightspeed. "Durch die Erweiterung unserer Partnerschaft, die jetzt auch Neiman Marcus und Bergdorf Goodman umfasst, bekräftigt Saks Global sein Engagement für intelligentere Einkaufsprozesse, schnellere Markteinführungszeiten und die Bereitstellung von Sortimenten, die dem Zeitgeist entsprechen."

Über NuORDER by Lightspeed

NuORDER by Lightspeed ist eine führende B2B-Handelsplattform, die den Einkauf und Verkauf im Großhandel optimiert. NuORDER bietet eine umfassende Suite mit Handelslösungen, die entwickelt wurden, um die Art und Weise, wie Marken ihre Produkte weltweit verkaufen, effizienter zu gestalten und Einzelhändlern die erforderlichen Einblicke bereitzustellen, damit diese bessere Kaufentscheidungen treffen können. Heute nutzen bereits mehr als 4.000 Marken und über 100.000 geprüfte Einzelhändler zur Transformation ihrer Großhandelsabläufe NuORDER. Die Übernahme von NuORDER durch Lightspeed erfolgte im Jahr 2021.

Die One-Stop-Handelsplattform von Lightspeed unterstützt Unternehmen, die das Rückgrat unserer Weltwirtschaft bilden, dabei, Innovationen zu entwickeln, um Prozesse zu vereinfachen, zu skalieren und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten. Die Cloud-Handelslösung von Lightspeed transformiert und vereinheitlicht online und physisch ablaufende Prozesse, Multichannel-Verkäufe, die Expansion an neue Standorte, globale Zahlungen, Finanzlösungen und die Anbindung an Lieferantennetzwerke.

Lightspeed wurde 2005 in Montréal, Kanada, gegründet und ist an der New York Stock Exchange (NYSE: LSPD) sowie an der Toronto Stock Exchange (TSX: LSPD) notiert. Mit Teams in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bedient das Unternehmen Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe und Golf in über 100 Ländern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

