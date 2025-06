Partnerschaft mit globalen Akkreditierungsstellen unterstreicht das Engagement von LRN für hochwertige, branchenspezifische Ethik- und Compliance-Schulungen

LRN Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Ethik- und Compliance-Lösungen (E&C), gab heute bekannt, dass drei renommierte internationale Gremien, das Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), das Institute of Banking and Finance Singapore (IBF) und der CPD Certification Service neue Kurse akkreditiert haben.

Diese Akkreditierungen unterstreichen die pädagogische Qualität, Glaubwürdigkeit und Anwendbarkeit der Schulungsinhalte von LRN und stärken damit den Wert für Unternehmen, die ihre ethische Kultur stärken, Risiken mindern und sich ändernde regulatorische Anforderungen erfüllen möchten. In einem Umfeld, in dem kontinuierliches Lernen zunehmend mit individueller Zertifizierung und institutioneller Rechenschaftspflicht verbunden ist, spielen akkreditierte Schulungen eine entscheidende Rolle.

"Die von diesen weltweit anerkannten Akkreditierungsstellen unterstützten Kurse bieten unseren Lernenden die Gewissheit, dass die Inhalte umfassend und zweckmäßig sind", so Matt Plass, Head of Markets bei LRN Corporation. "Die Akkreditierung bestätigt, dass jeder Kurs definierte Benchmarks für Bildungsqualität, Struktur und Ergebnisse erfüllt und damit den Beitrag von LRN zur Regulierungsbereitschaft, beruflichen Weiterentwicklung und ethischen Entscheidungsfindung auf allen Ebenen eines Unternehmens unterstreicht. Unser Angebot an akkreditierten Kursen wächst kontinuierlich und hilft Unternehmen dabei, die Entwicklung ihrer Mitarbeiter zu fördern und eine Kultur ethischer Entscheidungsfindung zu etablieren."

Die Schulungsinhalte von LRN im Bereich Finanzdienstleistungen werden nun durch folgende Akkreditierungen unterstützt:

Chartered Institute for Securities and Investment (CISI) : Derzeit sind 13 Kurse akkreditiert, 10 weitere werden noch in diesem Monat anerkannt.

: Derzeit sind 13 Kurse akkreditiert, 10 weitere werden noch in diesem Monat anerkannt. Das Institute of Banking and Finance Singapore (IBF) : Mehr als 40 Titel sind in der APAC-Region akkreditiert und werden dort beworben.

: Mehr als 40 Titel sind in der APAC-Region akkreditiert und werden dort beworben. Der CPD Certification Service: Die Akkreditierung von 40 Titeln ist im Gange, die ersten CPD-zertifizierten Kurse werden im Juli verfügbar sein, weitere Titel werden im Laufe des Jahres hinzukommen.

Die Finanzdienstleistungsbibliothek von LRN bietet sowohl global relevante als auch länderspezifische Inhalte, sodass Unternehmen Schulungen auswählen können, die auf ihr Risikoprofil, ihre Belegschaft und ihren kulturellen Kontext zugeschnitten sind. Mit über 90 Kursen und Lernressourcen, die mehr als 350 Gesetze und Vorschriften in Nordamerika, EMEA, APAC und globalen Märkten abdecken, unterstützt die Bibliothek sowohl obligatorische Schulungen als auch umfassendere Lerninitiativen, die über die reine Einhaltung von Vorschriften hinausgehen und ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungsfunktionen abdecken von Mitarbeitern im operativen Frontbereich bis hin zu Fachleuten in den Bereichen Vermögensverwaltung, Bankwesen und Versicherungsprüfung. Alle Kurse werden über die preisgekrönte Catalyst-Plattform von LRN bereitgestellt, die eine ansprechende, nahtlose Lernerfahrung mit robusten Berichts- und Programmmanagement-Tools bietet.

Die Anerkennung durch CISI, IBF und CPD Certification Service spiegelt die übergeordnete Mission von LRN wider, Unternehmen dabei zu unterstützen, prinzipienorientierte Leistungen zu fördern, regulatorische Erwartungen zu erfüllen und eine widerstandsfähige, werteorientierte Kultur aufzubauen.

Über LRN Corporation

LRN ist das weltweit größte engagierte Ethik- und Compliance-Unternehmen, das mehr als 30 Millionen Menschen jedes Jahr weltweit aufklärt und ihnen hilft, sich im komplexen rechtlichen und regulatorischen Umfeld zurechtzufinden und ethische Kulturen zu fördern. Als eines der wachstumsstärksten Unternehmen gemäß Inc 5000-Liste unterstreichen das Wachstum und die Wirkung von LRN unser Engagement für Exzellenz und Innovation bei der Förderung ethischer Geschäftspraktiken. Unsere Kombination praktischer Analysen mit Softwarelösungen, Ausbildung und strategischer Beratung unterstützt Unternehmen, ihre Werte in konkrete Praktiken und Führungsverhalten umzusetzen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile schaffen. LRN ist der vertrauenswürdige langfristige Partner für mehr als 2700 Organsationen, darunter einige der angesehensten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt.

