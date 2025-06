LONDON, June 24, 2025, ein Unternehmen mit Sitz in London, das industrielle Innovationen mit KI vorantreibt, gab heute bekannt , dass es im Rahmen seiner Serie-B-Finanzierung 135 Millionen US-Dollar aufgenommen hat. Die Finanzierungsrunde wurde von Atomico angeführt, unter Beteiligung von Temasek, Siemens, Applied Materials, July Fund und mit fortgesetzter Unterstützung bestehender Investoren wie General Catalyst, NGP, Radius Capital, Standard Investments und Allen & Co. Das aufgebrachte Kapital wird das globale Wachstum des Unternehmens und die industrielle Einführung seiner Unternehmenssoftwareplattform in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Halbleiter, Werkstoffe und Energie beschleunigen.

PhysicsX wurde von Robin Tuluie, ehemaliger Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Renault (Alpine) F1 und Mercedes F1 sowie Fahrzeugtechnologiedirektor bei Bentley Motors, und Jacomo Corbo, ehemaliger Chefwissenschaftler und Mitbegründer von QuantumBlack (KI von McKinsey) sowie Chef-Rennstratege bei Renault (Alpine) F1, gegründet und entwickelt eine neue Engineering-Software-Suite, um den gesamten Engineering-Lebenszyklus mit tiefgreifender KI-Fähigkeit auszustatten. Seine Mission: Fortgeschrittene Fertigungsunternehmen in kritischen Branchen mit den Werkzeugen auszustatten, die sie benötigen, um ihre schwierigsten Herausforderungen in radikal verkürzter Zeit zu lösen.

Warum jetzt: Ein transformativer Moment für das Ingenieurwesen

Die Technik befindet sich an einem Wendepunkt. Innovationen in der modernen Fertigung waren noch nie so dringend und folgenreich wie heute. Diese Branchen bilden das Fundament unserer Volkswirtschaften, sind für die Nachhaltigkeitswende von zentraler Bedeutung und stehen im Mittelpunkt der heutigen Herausforderungen im Bereich der Souveränität. Sie werden auch durch Ressourcen- und Qualifikationsengpässe behindert und haben Schwierigkeiten, mit der zunehmenden Komplexität und Geschwindigkeit des Wandels Schritt zu halten. PhysicsX schließt diese Lücke mit der Überzeugung, dass KI-native Engineering-Software viele der grundlegendsten Herausforderungen lösen kann, die mit Hardware-Innovationen verbunden sind.

"Diese Finanzierungsrunde spiegelt die Bedeutung und die Bedürfnisse der Branchen wider, in denen wir tätig sind", so Jacomo Corbo, CEO und Mitbegründer von PhysicsX. "Die industriellen Fertigungsprozesse verändern die tektonischen Platten der Weltwirtschaft. Geopolitische Strömungen und die Fragen der Souveränität und der Widerstandsfähigkeit der Lieferketten sind hier am stärksten zu spüren. Gleichzeitig sind Innovationen in diesen Bereichen noch nie so dringend erforderlich gewesen wie heute. Wir reagieren auf diesen ungedeckten Bedarf und bieten neue Software und KI-Funktionen, um das heutige Engineering grundlegend zu überarbeiten und die Umsetzung von Hardware-Innovationen zu transformieren."

"PhysicsX eröffnet ein neues Paradigma in der Technik. Sie verkürzen nicht nur die Entwicklungszyklen, senken die Kosten und beschleunigen Innovationen, sondern ermöglichen es Ingenieuren auch, Probleme zu lösen, die bisher außerhalb der menschlichen Vorstellungskraft lagen. Durch die Kombination von bahnbrechender KI-Forschung mit fundiertem Branchenwissen entwickelt das Team transformative Tools für die Sektoren, die die globale Wirtschaft stützen. Wir sind stolz darauf, diese Investition anzuführen und PhysicsX bei der Gestaltung der Zukunft des softwaredefinierten Engineerings zu unterstützen", so Laura Connell, Partnerin bei Atomico.

"PhysicsX ist eine entwicklerorientierte KI-Plattform, die die Möglichkeiten für Ingenieure neu definiert. Seit unserer Investition vor fast zwei Jahren hat PhysicsX sein Team und seine Lösungen erheblich erweitert, um weltweit führenden Branchen dabei zu unterstützen, ihre wichtigsten und komplexesten Systeme besser zu entwerfen, zu bauen und zu betreiben", so Paul Kwan, Managing Director bei General Catalyst.



Von fortschrittlichen Fertigungsunternehmen geschätzt

Die Technologie von PhysicsX ist bereits in die Arbeitsabläufe einiger der weltweit anspruchsvollsten Ingenieurs- und Fertigungsunternehmen integriert und löst komplexe, reale Probleme in den anspruchsvollsten Umgebungen.

"Die Konvergenz von industriellem Fachwissen und KI-Fähigkeiten setzt ein außergewöhnliches Potenzial frei, das die Art und Weise, wie wir entwerfen, simulieren und fertigen, revolutionieren wird. Unsere strategische Investition in PhysicsX baut auf unserer erfolgreichen Zusammenarbeit bei der Entwicklung KI-basierter Deep-Physics-Simulationen auf und unterstreicht unsere Überzeugung, dass diese die industrielle Innovation beschleunigen können", so Peter Koerte, Mitglied des Vorstands, Chief Technology Officer und Chief Strategy Officer bei Siemens. "PhysicsX mit seinen starken europäischen Wurzeln kann den globalen Wandel in der industriellen KI vorantreiben und dabei auf Europas industrieller Stärke und seinem erstklassigen Pool an KI-Talenten aufbauen, um Lösungen zu entwickeln, die die Zukunft der Fertigung prägen werden, insbesondere in missionskritischen Anwendungen, in denen Leistung und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung sind. Dies entspricht genau der Vision von Siemens von einer vertrauenswürdigen, industrietauglichen KI, die reale Auswirkungen hat."

Seit der Serie-A-Finanzierung im November 2023 ist PhysicsX rasant gewachsen, beschäftigt mittlerweile über 150 Mitarbeiter und hat seinen Umsatz mehr als vervierfacht. Die neue Investition in Höhe von 135 Millionen US-Dollar erhöht die Gesamtfinanzierung auf fast 170 Millionen US-Dollar und ermöglicht es PhysicsX, seine globale Expansion aggressiv voranzutreiben und die Entwicklung größerer, leistungsfähigerer Physik-Grundlagenmodelle zu beschleunigen.

Über PhysicsX

PhysicsX ist ein Unternehmen für physikalische KI, das sich zum Ziel gesetzt hat, Innovationen zu beschleunigen und die heutigen Verfahren in den Bereichen Technik und Fertigung grundlegend zu überarbeiten. Das Unternehmen entwickelt einen neuen Software-Stack, um umfassende KI-Fähigkeiten über den gesamten Engineering-Lebenszyklus hinweg bereitzustellen. PhysicsX arbeitet mit führenden Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Halbleiter, Werkstoffe und Energie zusammen und unterstützt sie bei einigen ihrer wichtigsten und komplexesten Herausforderungen.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: press@physicsx.ai.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d93b033d-b9dc-44de-b461-ad2f93044894