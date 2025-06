Amazfit Smart Wearables erfordern kein zusätzliches Abonnement

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables im Besitz des Gesundheitstechnologieunternehmens Zepp Health (NYSE: ZEPP), gab heute die Markteinführung und Verfügbarkeit von zwei neuen leistungsorientierten Geräten bekannt: der Balance 2 Smartwatch und des Helio Strap, Amazfits erster bildschirmfreier Fitness-, Erholungs- und Schlaf-Tracker.

Zusammen besser: Ein intelligenteres Trainings- und Erholungssystem

Beide Geräte können einzeln erworben und verwendet werden, aber erst ihre kombinierte Leistungsfähigkeit als All-in-One-Trainings- und Erholungssystem macht sie wirklich einzigartig. Balance 2 ist ein hochwertiger Multisport-Trainingspartner, der Nutzern Zugriff auf fortschrittliche Leistungsüberwachung bietet. In Verbindung mit dem Helio Strap liefert das System noch genauere Herzfrequenzmessungen, Ermüdungsbewertungen und Erholungsanalysen. Alle Daten werden mühelos in der Zepp-App synchronisiert und bieten so ein einheitliches Ökosystem und Erlebnis auf allen Amazfit-Geräten ohne zusätzliche Apps oder Abonnements.

Balance 2: Der Premium-Multisport-Trainingspartner

Die neue Amazfit Balance 2 wurde für Leistungssportler entwickelt und unterstützt das tägliche Training in verschiedenen Sportarten perfekt für Hybrid-Athleten und alle, die Fitnessstudio-Workouts, Krafttraining, Laufen, Radfahren, Golfen, Tauchen und mehr unter einen Hut bringen möchten. Mit intelligenter Tracking-Funktion, personalisierten Einblicken und einem Design, das sich mühelos von intensiven Trainingseinheiten zu Arbeitstagen und Wochenendausflügen anpassen lässt, ermöglicht Balance 2 den Nutzern, in jedem Moment ihr Bestes zu geben. (299,99 USD; 299,90 Euro)

Hauptmerkmale:

Haltbarkeit und Leistung: Kratzfestes 1,5-Zoll-Saphirglas-Display mit AMOLED-Bildschirm und bis zu 2000 Nits Helligkeit für hervorragende Sichtbarkeit bei allen Lichtverhältnissen und dauerhafte Leistung, dazu 10 ATM Wasserdichtigkeit und 21 Tage Akkulaufzeit.

HYROX-optimiertes Training Als offizieller Zeitnehmer von HYROX ist Amazfit die erste und einzige Marke mit drei speziellen HYROX-Modi. Diese wurden speziell für die Anforderungen strukturierter HYROX-Workouts entwickelt und ermöglichen es Benutzern, Intervalle, Herzfrequenzzonen, Übergänge und Erholungsphasen zu planen und anschließend in der Zepp-App zu verfolgen und zu analysieren, um eine intelligentere Leistung und schnellere Erholung zu erzielen.

Verbesserte Überwachung: Genauere Überwachung wichtiger biometrischer Daten, darunter Trainingsherzfrequenz, HRV, Blutsauerstoffgehalt, Schlafmuster und mehr.

Kostenlos herunterladbare Karten, ideal für Läufe in der Stadt und Wochenendausflüge.

Erweiterte Golf-Funktionen: Die erste Smartwatch von Amazfit mit einem umfassenden Golf-Erlebnis über 40.000 Golfplatzkarten, Pin-Verschiebung, Hindernisse, Scoring und Swing-Feedback wie Schwungebene und Tempo. Mit der integrierten Golf-Funktion ist die Balance 2 eine All-in-One-Uhr für Arbeit, Training und den Golfplatz eine separate Golfuhr ist nicht erforderlich.

Spezielle Tauchunterstützung: Mit einer Wasserdichtigkeit von 100 Metern unterstützt die Balance 2 sowohl Freitauchen als auch Tauchen bis zu einer Tiefe von 45 Metern und ermöglicht so eine genaue Aufzeichnung und mehr Sicherheit unter Wasser.

Über 170 Sportmodi, darunter Laufen, Schwimmen, Krafttraining, HIIT, Pickleball und mehr.

Völlig neuer BioCharge-Score (in Kürze verfügbar): Eine personalisierte Funktion zur Körperenergieverwaltung, die kontinuierlich den Energiehaushalt in Echtzeit analysiert, indem sie Daten zu Schlaf, Nickerchen, Anstrengung und Stress integriert und so den Nutzern hilft, Aktivität und Erholung für eine bessere Leistung in Einklang zu bringen.

Helio Strap: Bildschirmfreie, ablenkungsfreie Leistungsüberwachung ohne Abonnement

Helio Strap ist der erste bildschirmfreie Tracker von Amazfit, der Fitness-, Schlaf- und Erholungsdaten mit außergewöhnlichem Komfort und ohne Ablenkungen liefert. Helio Strap ist ideal für Sportler aller Leistungsstufen, erfasst erweiterte Messwerte und bietet die Freiheit, intelligenter zu trainieren und sich besser zu erholen ganz ohne Abonnement. Er lässt sich nahtlos mit Amazfit-Smartwatches wie Balance 2, Helio Ring und der Zepp-App koppeln. (99,99 USD; 99,90 Euro)

Hauptmerkmale:

10 Tage Akkulaufzeit: Trainieren, erholen und wiederholen, ohne etwas zu verpassen. Der Helio Strap hält mit einer einzigen Ladung bis zu 10 Tage.

Kontinuierliche Herzfrequenzmessung: Liefert rund um die Uhr hochpräzise Herzfrequenzmessungen, sodass Benutzer ihre Trainingsbelastung, ihren Erholungsstatus und ihre allgemeine Herz-Kreislauf-Gesundheit besser verstehen können ohne auf einen Bildschirm schauen oder ihre Routine unterbrechen zu müssen.

Über die Zepp-App sind 27 Trainingsmodi verfügbar, die jeweils auf die Erfassung wichtiger Leistungsdaten und die Optimierung des Trainings für eine Vielzahl von Aktivitäten zugeschnitten sind darunter Laufen, Gehen, Radfahren und Indoor-Fitnessstudio-Workouts wie Krafttraining, HIIT, Yoga und mehr.

Krafttraining HYROX-Modi Erweiterte Krafttrainingsfunktionen mit detaillierter Erfassung von Wiederholungen, Sätzen und Ruhephasen sowie exklusiver HYROX-Rennmodus mit rennspezifischen und Benchmark-Trainingstools.

Völlig neuer BioCharge-Score: BioCharge ist jetzt auf dem Helio Strap verfügbar und ist eine personalisierte Funktion zur Körperenergiekontrolle, die kontinuierlich den Energiehaushalt in Echtzeit analysiert, indem sie Daten zu Schlaf, Nickerchen, Anstrengung und Stress integriert und so den Nutzern hilft, Aktivität und Erholung für eine bessere Leistung auszugleichen.

"Über eine einzige App arbeiten diese beiden Geräte nahtlos zusammen egal, ob beim Training oder bei der Erholungsüberwachung. Jedes Gerät ergänzt das andere und füllt die Lücken, sodass genauere, miteinander verknüpfte Daten entstehen. Das bedeutet präzisere Erkenntnisse für den Nutzer, und das alles in einem einfachen, einheitlichen System", so Wayne Huang, CEO von Zepp Health. "Ohne Abonnements, mit fortschrittlicher Tracking-Funktion und müheloser Synchronisierung definiert dieses Duo neu, was Wearables leisten können egal, ob Sie Leistungssportler sind oder einfach nur Ihr Bestes geben wollen."

Verfügbarkeit und Preise

Die Amazfit Balance 2 Smartwatch wird für 299,99 USD bzw. 299,90 Euro erhältlich sein, während das Helio Strap für 99,99 USD bzw. 99,90 Euro angeboten wird. Beide Produkte werden am 24. Juni weltweit über Amazfit.com, Amazon und ausgewählte Einzelhändler erhältlich sein. Für Nutzer, die die ultimative Lösung für Leistung und Erholung suchen, wird das Balance 2 Helio Strap-Bundle zum Sonderpreis von 379,99 US-Dollar angeboten.

Über Amazfit

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Fitness, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Hauptsitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health ist als dezentralisierte Organisation mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten tätig.

Mit einer großen Auswahl an Smartwatches und Armbändern ermutigt Amazfit unter seinem Markenslogan "Discover Amazing" Menschen dazu, Grenzen zu überwinden, Erwartungen zu übertreffen und jeden Moment zu genießen. Amazfit wird von der proprietären Gesundheitsmanagement-Plattform von Zepp Health unterstützt, die rund um die Uhr cloudbasierte, umsetzbare Erkenntnisse und Anleitungen liefert, um Nutzern dabei zu helfen, ihre Wellnessziele zu erreichen.

Die Smartwatches von Amazfit sind für ihre herausragende Verarbeitung bekannt und haben zahlreiche Designpreise gewonnen, darunter den iF Design Award und den Red Dot Design Award. Amazfit wurde 2015 gegründet und wird von Millionen von Nutzern geschätzt. Die Produkte sind in über 90 Ländern in Amerika, EMEA und APAC erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.com.

