Redwood City, Kalifornien, Usa (ots/PRNewswire) -Erweiterte Vektorsuchoptionen für Unternehmen mit neuen Funktionen für Sicherheit, Compliance und AutomatisierungZilliz (https://zilliz.com/?utm_source=vendor&utm_medium=referral&utm_campaign=seonews-byoc-gcp), das Unternehmen hinter der Open-Source-Vektordatenbank Milvus (https://milvus.io/?utm_source=vendor&utm_medium=referral&utm_campaign=seonews-byoc-gcp), gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Zilliz Cloud Bring Your Own Cloud (BYOC (https://zilliz.com/bring-your-own-cloud?utm_source=vendor&utm_medium=referral&utm_campaign=seonews-byoc-gcp)) auf Google Cloud Platform (GCP) bekannt. Die GCP-Einführung umfasst umfassende neue BYOC-Funktionen für alle unterstützten Clouds, darunter AWS (https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-iqbidum7feuio?trk=3cb03459-ec7e-4863-8cfa-9d04dd26709a&sc_channel=el&source=zilliz), die die KI-Bereitschaft von Unternehmen durch eine verbesserte Rechteverwaltung, Audit-Protokollierung, Netzwerksicherheit und Infrastrukturautomatisierung stärken."Kunden aus allen Branchen haben uns um BYOC-Unterstützung auf GCP gebeten. Wir haben ihren Wunsch erfüllt und gleichzeitig die Messlatte für Kontrolle und Sicherheit auf Unternehmensniveau in allen unterstützten Clouds noch höher gelegt", so Charles Xie, Gründer und CEO von Zilliz. "Egal, ob Sie auf AWS oder GCP setzen - Zilliz Cloud BYOC bietet Ihnen jetzt eine vollständige Betriebstransparenz, null Datenbewegungen und einen echte Least-Privilege-Sicherheitsstatus, und zwar ohne komplexe Verwaltung der Infrastruktur."Neue BYOC-Funktionen jetzt verfügbar- Granulare Zugriffsrechte: Das IAM-basierte Framework bietet eine umfassende Kontrolle über Speicher-, Rechen- und Netzwerkebenen mit detaillierten Zugriffsrechten und kontoübergreifendem Rollenmanagement.- Erhöhte Netzwerksicherheit: Vollständige Netzwerkisolierung über AWS PrivateLink, ausschließlich ausgehende verschlüsselte TLS 1.2+-Kommunikation, optionale WAF-Integration und eine gehärtete Architektur, die dafür sorgt, dass Daten Ihre VPC nie verlassen.- Automatisierung der Infrastruktur: Neue CloudFormation-Vorlagen und Terraform-Module ermöglichen eine sichere BYOC-Bereitstellung mit integrierten Best Practices für die Sicherheit.BYOC auf Google Cloud: Sichere Vektorsuche, wo Ihre Daten gespeichert sindZilliz ist jetzt der einzige Anbieter von Vektordatenbanken, der eine vollständige BYOC-Unterstützung für AWS und Google Cloud bietet - mit einheitlichen Funktionen, Leistungsmerkmalen und Bereitstellungs-Workflows. Die wichtigsten GCP-Vorteile:- Datenresidenz und Souveränität: Alle Daten verbleiben in Ihrem GCP-Projekt und Ihrer VPC.- Native Integration: Gemeinsame Bereitstellung mit BigQuery, Vertex AI und Google Cloud Storage.- Keine Infrastrukturkosten: Zilliz verwaltet die Steuerungsebene - Sie behalten die volle Kontrolle über Daten und Umgebung.Um mehr über die Zilliz Cloud BYOC zu erfahren, besuchen Sie unseren Blog (https://zilliz.com/blog/announcing-the-general-availability-of-zilliz-cloud-byoc-on-google-cloud-platform?utm_source=vendor&utm_medium=referral&utm_campaign=seonews-byoc-gcp), lesen Sie unsere Docs (https://docs.zilliz.com/docs/byoc/deploy-byoc-gcp) oder kontaktieren Sie den Vertrieb (https://zilliz.com/contact-sales?utm_source=vendor&utm_medium=referral&utm_campaign=seonews-byoc-gcp).Informationen zu ZillizZilliz ist der Erfinder von Milvus, der weltweit am weitesten verbreiteten Open-Source-Vektordatenbank (35K Sterne auf GitHub). Mit Zilliz Cloud bietet das Unternehmen eine vollständig verwaltete, skalierbare Plattform, um KI-Workloads durch leistungsstarke Vektorsuche, hybrides Retrieval und sichere Infrastrukturoptionen zu unterstützen. Zilliz wird von führenden Investoren wie Prosperity7 Ventures, Pavilion Capital und Hillhouse Capital unterstützt und genießt das Vertrauen von mehr als 10.000 Unternehmen weltweit.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2713871/zilliz_milvus_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zilliz-gibt-allgemeine-verfugbarkeit-von-zilliz-cloud-byoc-auf-gcp-bekannt-302490257.htmlPressekontakt:Chris Churilo,Vizepräsident für Marketing,PR@zilliz.comOriginal-Content von: zilliz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102378/100932844