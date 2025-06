Werk in Pennsylvania soll Anfang 2026 mit der kommerziellen Produktion von Lithium in Batteriequalität beginnen;

Langfristiger Abnahmevertrag mit US-Batteriehersteller abgeschlossen

Gradiant, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Wasser- und Ressourcenrückgewinnung, gab heute bekannt, dass sein Lithiumgeschäft alkaLi eine kommerzielle Lithiumproduktionsanlage in der Marcellus-Schieferformation in Pennsylvania entwerfen, bauen, besitzen und betreiben wird. Dieser Standort ist der weltweit erste, an dem Lithium in einem vollständig integrierten End-to-End-Prozess aus Ölfeldwasser gewonnen, konzentriert und umgewandelt (EC²) wird.

Diese Ankündigung baut auf der Einführung der EC²-Plattform von alkaLi im letzten Jahr auf, die eine Lithiumausbeute von mindestens 95 an Kundenstandorten garantiert und es Produzenten ermöglicht, Lithiumcarbonat in Batteriequalität schneller, kostengünstiger und nachhaltiger zu liefern.

Gradiants alkaLi ist Eigentümer und Betreiber der Anlage in Pennsylvania, einschließlich der Ausrüstung, des Grundstücks, der Wasser- und Mineralrechte sowie der Genehmigungen. Dieses vertikal integrierte Modell sichert die langfristige Lithiumversorgung der USA und vermeidet gleichzeitig Verzögerungen bei der Genehmigung und Eigentumsübertragung, die wichtige Mineralprojekte häufig behindern.

Das System befindet sich derzeit in der Testphase und hat bereits wichtige Benchmarks erreicht: 97 Lithiumrückgewinnung aus Produktionswasser und 99,5 Reinheit für Lithiumcarbonat in Batteriequalität. Die vollständige kommerzielle Produktion soll Anfang 2026 anlaufen.

Als bedeutenden kommerziellen Erfolg hat alkaLi einen mehrjährigen Abnahmevertrag über die Lieferung von bis zu 5.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Jahr an einen US-amerikanischen Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge (EVs) und Energiespeichersysteme (ESS) unterzeichnet. Der Vertrag bestätigt die starke Marktnachfrage und die Marktreife der Lösung von alkaLi.

alkaLi bietet Partnern und Kunden mehrere Modelle an:

Einsatz der EC²-Lösung für Lithiumproduzenten

Entwurf, Bau und Betrieb integrierter Systeme für Partner

Produktion und Verkauf von Lithium aus eigenen Anlagen von alkaLi

"Wir verfügen nun über eine voll funktionsfähige Lithiumproduktionsanlage in den USA, die beweist, was EC² leisten kann", sagte Anurag Bajpayee, CEO von Gradiant. "Dies ist kein Konzept, sondern eine reale Anlage, die zeigt, dass eine saubere Lithiumproduktion im Inland sowohl rentabel als auch skalierbar ist. Unser Ziel ist es nicht, mit Kunden zu konkurrieren, sondern sie und die gesamte Branche in die Lage zu versetzen, die steigende Nachfrage nach Lithium in Batteriequalität zu befriedigen und die Energiewende zu beschleunigen. Diese strategische Investition in die Marcellus-Schieferformation, die 50 des Lithiumbedarfs der USA decken könnte, bestätigt die Reife der Technologie von alkaLi und sichert eine langfristige Versorgung aus heimischen Quellen."

Der patentierte EC²-Prozess von alkaLi kombiniert die direkte Lithiumgewinnung (DLE), die Konzentration und die endgültige Umwandlung in einem einzigen optimierten System. Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren bietet EC² folgende Vorteile:

Bis zu 50 niedrigere Kapital- und Betriebskosten

Modulare, vorgefertigte Systeme für einen schnellen weltweiten Einsatz

KI-optimierte Leistung für Echtzeitsteuerung und vorausschauende Wartung

Reduzierter ökologischer Fußabdruck und optimierte Genehmigungsverfahren

Flexibilität bei der Speisewasserquelle einschließlich geothermischer Sole, Batterierecycling und Produktionswasserquellen

Gradiant lädt potenzielle Kunden, Partner und Investoren ein, mit alkaLi Kontakt aufzunehmen, um zu erfahren, wie diese bahnbrechende Plattform den weltweiten Übergang zu sauberer Energie beschleunigen kann.

Über alkaLi

alkaLi ist ein Pionier in der Gewinnung kritischer Mineralien für die Energiewende. Als Spin-off von Gradiant mit Hauptsitz in Boston kombiniert alkaLi fundiertes Fachwissen in der fortschrittlichen Wasser- und Abwasseraufbereitung mit Innovationen der nächsten Generation in der Mineralgewinnung. Seine bahnbrechende EC²-Lösung ermöglicht die effiziente, nachhaltige und kostengünstige Produktion von Lithium in Batteriequalität und anderen wichtigen Elementen. Mit erheblichen Investitionen und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz steht alkaLi an der Spitze der Revolutionierung der Versorgung mit kritischen Mineralien für eine nachhaltige Zukunft. Weitere Informationen finden Sie unter alkaLi3.com

Über Gradiant

Gradiant ist ein Wasserunternehmen der besonderen Art. Mit einem umfassenden Angebot an differenzierten und proprietären End-to-End-Lösungen für die fortschrittliche Wasser- und Abwasseraufbereitung, die von den besten Köpfen der Wasserbranche entwickelt wurden, unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei ihren geschäftskritischen Abläufen in den wichtigsten Branchen der Welt, darunter Halbleiter, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Lithium und kritische Mineralien sowie erneuerbare Energien. Die innovativen Lösungen von Gradiant reduzieren den Wasserverbrauch und das Abwasseraufkommen, gewinnen wertvolle Ressourcen zurück und wandeln Abwasser in Frischwasser um. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston wurde am MIT gegründet und beschäftigt weltweit über 1.400 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter gradiant.com.

Contacts:

Unternehmenskontakt

Felix Wang

Gradiant, Global Head of Brand

fwang@gradiant.com