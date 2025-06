Beste Memecoins, die actiongeladener als jeder Hollywood-Film sind

Während die meisten Memetoken nur Rohrkrepierer und viele von ihnen nur Dramen sind, lassen sich die besten Memecoins eher mit actiongeladenen Hollywood-Streifen vergleichen. Entdecken Sie nun einige der besten Memecoins, bevor sie die breite Masse finden konnte.

Beste Memecoins Platz 1: BTC Bull Token (BTCBULL)

Während sich Bitcoin aufgrund des Waffenstillstands zwischen dem Iran und Israel wieder in Richtung neuer Allzeithochs bewegt, können sich bald auch die Inhaber des ersten Bitcoin-Treasury-Memecoins BTC Bull Token freuen. Denn es handelt sich bei diesem um wesentlich mehr als einen Pionier in seinem Sektor, welcher das explosive Potenzial der Krypto-Treasury-Unternehmen mit den viralen Memetoken vereint.

Den Tokenomics ist zu entnehmen, dass 15 % der 21 Mrd. BTCBULL-Coins für den Bullen-Fonds verwendet werden, wozu noch der BTCBULL-AirDrop im Umfang von 10 % der Gesamtversorgung hinzukommt. Somit belaufen sich die Belohnungen der BTCBULL-Inhaber beim aktuellen Preis auf 13,55 Mio. USD, wobei diese mit steigenden Preisen ebenfalls an Attraktivität gewinnen und somit die Nachfrage nach dem Coin steigern.

Ausgeschüttet werden die echten Bitcoin-AirDrops ab einem Bitcoin-Preis von 150.000 USD und dann in Abständen von 50.000 USD repetiert, um für fortwährende Anreize zu sorgen. Bei besonderen Meilensteinen wie 250.000 USD kommen weitere Belohnungen in BTCBULL-Coins hinzu. Versetzt dazu und beginnenden ab einem BTC-Preis von 125.000 USD finden die Burnings statt, um dem eigenen Coin zusätzlichen Auftrieb zu verleihen.

Mit seinem besonderen Tokendesign kann der BTC Bull Token eine besondere Korrelation zur sichersten Kryptowährung erlangen, welche von dem BlackRock-Geschäftsführer als das digitale Gold bezeichnet wird. Damit wird also auch eine der Schwachstellen der Memecoins und auch die von Bitcoin in Form des mittlerweile verminderten Steigerungspotenzials adressiert.

Bisher hat das Projekt mit seinem Fundraising 7,34 Mio. USD eingenommen. Somit bewegt sich der Presale bereits auf das Ende zu, wobei Anlegern nur noch ein Zeitfenster von weniger als 6 Tagen zur Verfügung steht. Diese Zeit kann bereits mit dem Staking genutzt werden, dass 55 % pro Jahr vergütet. Bei diesem Verfahren wurden mehr als 1,89 Mrd. BTCBULL-Coins für einen Zeitraum von sieben Tagen nach der Markteinführung gesperrt, was den Verkaufsdruck senkt.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

Beste Memecoins Platz 2: Snorter Token (SNORT)

Während sich der Memecoin-Sektor für die meisten im vergangenen Jahr noch wie ein großes Casino angefühlt hat, waren schon die ersten Entwicklungen in Richtung eines deutlich professionelleren Ansatzes zu sehen. Denn einige erfahrene Trader nutzten Handelsroboter, um nichts dem Zufall zu überlassen. So lassen sich die Trades selbst in einem schnelllebigen und volatilen Sektor besser kontrollieren, weshalb die Nachfrage nach ihnen rasant steigt.

Bei dem Snorter Bot handelt es sich um den schnellsten Handelsroboter des Web3, sodass man anderen Anlegern zuvorkommen kann. Dies ist insbesondere beim Sniping von Relevanz, bei dem man sich für die maximale Rendite direkt nach der Markteinführung in den besten Memecoins positioniert. Auch dies wird von dem Snorter Bot unterstützt, der noch einige weitere fortschrittliche Handelsfunktionen in dem Telegram-Messenger bereitstellt.

Beispielsweise werden die Investoren vor den Preisveränderungen der MEV-Bots und den damit verbundenen Verlusten geschützt. Ebenfalls beinhaltet er einen integrierten Betrugsfilter, welcher die Smart Contracts der verschiedenen Kryptowährungen auf Risiken überprüft. Eine weitere vielversprechende Option bietet das Copy-Trading, mit dem sich einige der besten Trader verfolgen lassen können. Außerdem gibt es noch einiges mehr zu entdecken.

So können dank der hohen Interoperabilität auch Coins auf verschiedenen Blockchains gehandelt werden, was seinen Nutzen im Vergleich zu anderen zusätzlich vergrößert. Dabei sollen neben Solana auch Ethereum, BNB, Polygon und Base unterstützt werden. Zudem sind einigen Community-Aktionen und Trading-Wettbewerbe geplant, um für Aufbau und Bindung der Gemeinschaft zu sorgen, was insbesondere für Memetoken eine wichtige Rolle spielt.

Aber auch das lustige und passend gewählte Maskottchen in Gestalt eines Ameisenbären macht ihn ebenfalls zu einem der besten Memecoins. Noch kann man den Anlegern an den Kryptobörsen zuvorkommen und von den zahlreichen Vorteilen des Presales profitieren. Dies sind vor allem die Buchgewinne durch schrittweise Preiserhöhungen und eine dynamische Staking-Rendite von 264 %.

Jetzt in Snorter investieren!

Beste Memecoins Platz 3: Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper ist einer der besten Memecoins, da dieser für Bitcoin eine Art Schlüssel darstellt, um eine Welt voller neuer Möglichkeiten zu eröffnen. So lässt sich nicht nur BTC wieder besser als Kryptowährungen nutzen, da dieser für einen Bruchteil der Transaktionsgebühren sowie in blitzschneller Geschwindigkeit übertragbar ist. Darüber hinaus werden weitere Funktionalitäten eröffnet und der Nutzen gesteigert.

Denn Bitcoin Hyper will die Solana-Chain mit ihren über 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunde und der Latenz von 100 ms mit der hohen Marktkapitalisierung von Bitcoin verbinden. Somit lässt sich BTC nach der nahtlosen Überbrückung auf der Hyper Layer 2 nutzen, um somit nicht nur Kursgewinne, sondern noch weitere DeFi-Renditen zu erhalten oder ihn in Anwendungen für Zahlungen einzusetzen.

Somit wird aus Bitcoin eine Art dezentraler Supercomputer, welcher noch deutlich aufwendigere Anwendungen wie DeFi-Dienste, Spiele, NFTs, Memecoins, KIs und einiges mehr ermöglicht. Von dem größeren Nutzen profitiert neben Bitcoin wiederum Bitcoin Hyper als die Infrastrukturlösung, welche die neuartigen Möglichkeiten eröffnet. Deswegen zählt HYPER auch zu den besten Memecoins.

Mithilfe der Layer-2 und der SVM-Technologie können die Transaktionen wesentlich effizienter verarbeitet werden. Danach werden die komprimierten Daten auf Bitcoin gespeichert und in bestimmten Intervallen mit diesen abgeglichen. Somit werden die hohe Dezentralisierung und Sicherheit und Bitcoin ebenfalls für die Layer-2 genutzt, um auf diese Weise endlich das Blockchain-Trilemma zu lösen.

Der Vorverkauf von Bitcoin Hyper hat schnell Begeisterung in der Krypto-Community hervorgerufen. Als einer der besten Memecoins hat dieser über das Fundraising schon eine Finanzierungssumme in Höhe von mehr als 1,58 Mio. USD erzielt. Derzeit befindet sich dieser am Anfang, sodass schnelle Investoren mehr Preiserhöhungen und eine höhere dynamische Staking-Rendite von derzeit 488 % pro Jahr erhalten.

Jetzt in Bitcoin Hyper investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.