Die neu entwickelte Lösung basiert auf der TK-Produktlinie von Mirion und zielt auf die Reduzierung der Strahlenbelastung und Steigerung der Leistung in Kernkraftwerken ab.

Mirion Technologies (NYSE: MIR), ein führender Anbieter fortschrittlicher Strahlenschutzlösungen, und Westinghouse Electric Company LLC, ein führender Anbieter von Instrumentierungs- und Kontrollsystemen für Kernkraftwerke, haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, im Rahmen derer digitale Ex-Core-Nuklearinstrumentierungssysteme (NIS) auf Basis der leistungsstarken proTK-Produktlinie von Mirion bereitgestellt werden. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Belastung für Bediener und Wartungspersonal zu verringern, die Leistung zu verbessern und den nachhaltigen Betriebserfolg zu sichern. Die digitale NIS-Nachrüstlösung wird exklusiv über Westinghouse für Druckwasserreaktoren (PWRs) angeboten, die sowohl von Westinghouse als auch von Combustion Engineering weltweit entwickelt wurden.

Die Initiative setzt auf die proTK-Produktlinie von Mirion, um bestehende analoge Neutronenfluss-Überwachungssysteme, die ursprünglich in den 1960er Jahren entwickelt wurden, auf ein hochmodernes digitales System umzurüsten. Die proTK-Produktlinie von Mirion stellt eine fortschrittliche und zuverlässige Lösung zur Ex-Core-Neutronenflussmessung dar und ersetzt die veraltete Ausrüstung, deren Wartung kostspielig und arbeitsintensiv sein kann. Darüber hinaus ermöglicht die Zusammenarbeit von Westinghouse und Mirion einen direkten Ersatz für Altsysteme, wodurch Betriebsunterbrechungen und Schulungsaufwand minimiert werden. Mit über 400 weltweit implementierten Systemen und mehr als 4000 Betriebsjahren verfügt die Mirion proTK-Produktlinie über eine nachweisliche Erfolgsbilanz in Bezug auf Zuverlässigkeit und Leistung in Kernkraftwerken jeder Größe und Komplexität.

"Mirion ist bestrebt, die Nuklearindustrie durch bewährte Strahlenschutztechnologien und unser Fachwissen voranzubringen, und diese Partnerschaft mit Westinghouse unterstreicht die Bedeutung digitaler Innovationen", sagte Loic Eloy, President der Mirion Technologies Group. "Die Integration unserer proTK-Technologie in die von Westinghouse entwickelten Reaktoren wird eine beispiellose Zuverlässigkeit und Präzision gewährleisten. Wir freuen uns, mit dieser Initiative den langfristigen Erfolg der nuklearen Präsenz von Westinghouse zu unterstützen."

Über Mirion

Mirion (NYSE: MIR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Strahlenschutz, Wissenschaft und Medizin, das Innovationen fördert, die lebenswichtigen Schutz bieten, und gleichzeitig das transformative Potenzial ionisierender Strahlung in einer Vielzahl von Endmärkten nutzt. Die Mirion Technologies Group beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Nukleartechnik- und Sicherheitslösungen und engagiert sich dafür, Fortschritte auf dem Gebiet der Kernenergie durch bewährte Strahlenschutztechnologien und Fachwissen voranzutreiben. Um bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen, konzentriert sich die Mirion Medical Group auf die Verbesserung der Qualität in der Krebsbehandlung mittels einer breiten Palette von Lösungen, die über die gesamte Medizinlandschaft hinweg die Bereitstellung verbessern und für Sicherheit sorgen. Mirion hat seinen Hauptsitz in Atlanta (Georgia, USA), beschäftigt etwa 2.800 Mitarbeiter und ist in 12 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr unter https://www.mirion.com/.

