Demokraten gehen gegen Trump vor: COIN Act soll Politiker-Memecoins verbieten

Die Ereignisse rund um die Trump-Memecoin haben einige politische Kontroversen in den USA ausgelöst. Nun gehen die Demokraten gegen den US-Präsidenten vor. Das droht dem Republikaner und anderen Politikern in den USA jetzt.

Trump-Memecoin-Dinner löst politische Kontroverse aus

Der Launch des Trump-Memecoins hat für massive Kontroversen in den USA gesorgt. Noch angeheizt wurde die Debatte zuletzt, nachdem Donald Trump den Kurs der Kryptowährung durch die Aussicht auf ein exklusives Dinner mit den Investoren angetrieben hatte. Nun drohen Konsequenzen für Trump & Co., denn ein Gesetzentwurf soll den erneuten Launch eines Memecoins durch Politiker verhindern.

Der demokratische Senator Schiff hat konkret einen Vorschlag vorgelegt, der die Ausgabe, Förderung oder Unterstützung von Kryptowährungen, Memecoins, nicht fungiblen Token und Stablecoins "180 Tage vor und zwei Jahre nach" der Amtszeit einer Person verbietet. "Präsident Donald Trumps Kryptowährungsgeschäfte haben erhebliche ethische, rechtliche und verfassungsrechtliche Bedenken hinsichtlich seiner Nutzung des Präsidentenamtes zur Bereicherung seiner selbst und seiner Familie aufgeworfen", sagte Schiff.

Memecoin-Dinner erweist sich als Desaster für Teilnehmer

Das Dinner mit den Investoren des Trump-Memecoins, das einer der Auslöser dieser Entwicklung ist, war übrigens derweil ein Reinfall, wie einige Berichte von Influencern zeigten, die an der Veranstaltung teilnahmen. Nicholas Pinto, der etwa 400.000 Follower auf TikTok hat, sagte nach der Veranstaltung gegenüber einigen Medien: "Alle an meinem Tisch sagten, das Essen sei mit das Schlechteste gewesen, das sie je gegessen hätten."

Aber nicht nur das Essen, auch Trumps Rede war laut dem Influencer kein Höhepunkt. Der Präsident der Vereinigten Staaten soll nur wenige Minuten gesprochen haben und dabei "ziemlich viel Schwachsinn" erzählt haben, wie es in einem Augenzeugenbericht aus dem Fortune-Magazin heißt. Außerdem verließ Trump bereits direkt nach der Rede die Veranstaltung, anstatt mit den anderen Gästen zu feiern oder seine Trump-Uhren zu verteilen.

